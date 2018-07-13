Секреты бизнеса в декрете

Современные девушки часто боятся становиться мамами, не построив карьеру, ведь главный страх декрета — остаться без работы. Основатель самого крупного инстаграм магазина «Ladysshowroom» Анастасия Якушева развеяла миф.

Анастасия, вы начали создавать инстаграм-магазин, будучи глубоко беременной?

Я считаю, что неважно, в положении женщина или нет. Важно желание самореализовываться. Для кого-то это только семья, для кого-то только работа. Для меня важна гармония в этих двух сферах. Я чувствую себя счастливой только когда и работой занимаюсь, и детьми. Магазин появился на 8-м месяце моей беременности, и все становление пришлось на первый год жизни младшей дочери. Конечно, без помощи мужа не обошлось.

Кто вам помогал, ведь самой тащить все на себе не реально?

Помощь заключалась в доставках, транспортировках и т.д. Все ведение очень маленького на тот момент бизнеса было на мне. Думаю, что одной реально. Просто нужен надежный курьер. Меня подводили курьеры, поэтому доставлять особо важные заказы я просила мужа.

yandex_ad_1 Откуда черпали вдохновение?

Оно всегда было внутри меня, мне не нужно было его черпать извне. Меня всегда зажигала тема бизнеса. До этого магазина у меня были и другие проекты.

Получается, не имея многомиллионный фундамент, вы просто вложили свои минимальные накопления?

Да, изначально мы работали с подругой. Сложились по 10 000 руб. и купили первую партию. Продали — купили новую, продали — вложили в рекламу, и опять купили новое белье. И так по кругу. С подругой мы разошлись спустя 4 месяца, а первые 1,5 года я вообще не забирала деньги из бизнеса.

Вы же еще и сексуальное женское белье выпускаете, расскажите подробнее?

Мы выпускаем в основном домашнюю одежду. Считаю, что женщина должна быть привлекательной и дома. Мужчине приятно видеть ухоженную женщину.

Сейчас я на отдыхе, взяла с собой 3 варианта домашней одежды и 4 пляжных туники. Чувствую себя королевой на пляже. Ни у кого такой красоты нет.

С чего начать девушке желающей работать в декрете?

Главное просто начать. А то люди очень долго хотят что-то сделать, но ничего не делают. Значит, не так сильно хотят. В декрете появляется много времени. Так что я не вижу преград для начала. Но их нет и не в декрете. Начинать надо в любой момент.

Где искать вдохновение?

Сейчас много вдохновения несет инстаграм. Там красивые фото, красивые тексты… Смотрите, как у других и пробуйте сами. Вдохновение для фото можно найти в глянцевых журналах.

Тяжело ли совмещать детей и работу?

Тяжело. У нас с мужем нет няни. Есть бабушки, но мы стараемся сами все делать. У мужа свои проекты, у меня свои, плюс дети. Конечно, тяжело. Но в этом и есть жизнь, что мы все делаем, везде успеваем. Переживаем вместе победы и рабочие трудности. Кстати, у наших детей еще куча кружков и секций. Мы успеваем их возить.

Как правильно расставлять приоритеты?

На первом месте для меня всегда семья. Мы живем ради детей. Ради того, чтобы им дать как можно больше. Чтобы дать им достойное образование, чтобы показать им мир. Чтобы вырастить честных добрых образованных людей. А бизнес это средство достижения этой цели.

yandex_ad_2 Можете ли вы, например, на пару дней отключить телефон и не выходить в соцсети посвятив себя семье?

Нет, пока такого не было. Могу не выходить в соцсети, но общаться с сотрудниками все равно придется. Пока мне не удалось операционку с себя снять.

Можно ли зарабатывать, не вкладывая?

Что-то вложить надо. Даже если вы делаете своими руками кукол, вам нужны нити. Если торты, вам нужно купить ингредиенты. Можно вкладывать по минимуму денег. Но есть одно мое правило. Чем меньше вкладываете денег, тем больше потребуется вкладывать себя, свою энергию, время и знания.