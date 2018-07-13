Зрелый мужчина увлекался детьми

Фото pg21.ru Во Владимирской области перед судом предстанет 41-летний житель Подмосковья, уличенный в неоднократном совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.

Пресс-служба регионального Следкома сообщает, что осенью прошлого года в ведомство обратились родители потерпевшей девочки. Подозреваемого задержали в октябре прошлого года по месту жительства в Московской области. В результате следственных действий мужчину изобличили в совершении иных эпизодов, запрещенных законом.

В рамках уголовного дела потерпевшими от противоправного посягательства мужчины на благополучие детей признаны 8 ребят в возрасте от 5 до 11 лет.

Установлено, что мужчина прибыл во Владимирскую область в феврале 2017 года и познакомился с несколькими малолетними детьми. Вплоть до конца сентября того же года он периодически встречался с детьми и, соблазняя небольшими деньгами и сладостями, заманивал потерпевших в укромные места, где совершал противоправные деяния.

По результатам стационарной комплексной судебной сексолого-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым, нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении в стационарных условиях.

В июне этого года следствием до решения суда по делу мужчина помещен в психиатрическую клинику.