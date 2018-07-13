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В Башкирии на 12-летнего мальчика обрушилась кирпичная стена
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В Башкирии на 12-летнего мальчика обрушилась кирпичная стена 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Следком Башкирии проводит проверку по факту получения травм 12-летним мальчиком из Фёдоровского района республики после падения на него стены. Об этом сообщает пресс-служба комитета по республике.
Предварительно известно, что 12 мая четверо школьников играли на территории школы деревни Златоустовка. Когда они были возле кирпичного туалета его стена обрушилась на 12-летнего ребёнка. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Специалисты оценят степень тяжести телесных повреждений. По результатам проверки будет принято решение.
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