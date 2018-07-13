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В Екатериновском районе врачи отказывали ребенку-инвалиду в жизненно важном лекарстве
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В Екатериновском районе врачи отказывали ребенку-инвалиду в жизненно важном лекарстве 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура установила, что местная 7-летняя девочка страдает редким (орфанным) заболеванием, приводящим к сокращению продолжительности жизни. В июле 2017 года врачи назначили ей дорогостоящее лекарство «Револайдер (Элтромбопаг)». Однако после неоднократного обращения родных девочки в Екатериновскую районную больницу» лекарство ей не выдали, денежные средства на его приобретение также не выделялись.
После прокурорского иска в суд требования о защите прав ребенка-инвалида были удовлетворены. Лекарство предоставлено, проводится курс лечения.
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