В Екатериновском районе врачи отказывали ребенку-инвалиду в жизненно важном лекарстве

Прокуратура установила, что местная 7-летняя девочка страдает редким (орфанным) заболеванием, приводящим к сокращению продолжительности жизни. В июле 2017 года врачи назначили ей дорогостоящее лекарство «Револайдер (Элтромбопаг)». Однако после неоднократного обращения родных девочки в Екатериновскую районную больницу» лекарство ей не выдали, денежные средства на его приобретение также не выделялись.

После прокурорского иска в суд требования о защите прав ребенка-инвалида были удовлетворены. Лекарство предоставлено, проводится курс лечения.