В Краснодарском крае подростки напали на ветерана ВОВ

Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел в ночь на 22 апреля в Крымском районе. В дом 88-летней ветерана Великой Отечественной войны ворвался 14-летний подросток, его одногодка-сообщник остался на улице, он должен был наблюдать за ситуацией. В это время юноша напал на пожилую даму, прикрыл ей рот подушкой и начал душить, После этого подросток схватил 40 тысяч рублей и вместе с приятелем скрылся с места происшествия.