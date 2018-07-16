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В Краснодарском крае подростки напали на ветерана ВОВ
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В Краснодарском крае подростки напали на ветерана ВОВ 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел в ночь на 22 апреля в Крымском районе. В дом 88-летней ветерана Великой Отечественной войны ворвался 14-летний подросток, его одногодка-сообщник остался на улице, он должен был наблюдать за ситуацией. В это время юноша напал на пожилую даму, прикрыл ей рот подушкой и начал душить, После этого подросток схватил 40 тысяч рублей и вместе с приятелем скрылся с места происшествия.
Оба юных злоумышленника были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело, юношей подозревают в разбое и краже с незаконным проникновением в жилище. Расследование, которое вел территориальный отдел СКР, подошло к концу. Дело передано в суд, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
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