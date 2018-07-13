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Ливенцы недовольны «новой жизнью» кабинок колеса обозрения
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Ливенцы недовольны «новой жизнью» кабинок колеса обозрения 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В городе Ливны Орловской области во дворах многоквартирных домов начали устанавливать новые-старые беседки. Для благоустройства решили использовать фрагменты демонтированного колеса обозрения.
По информации издания «Уездный город», не все горожане оказались довольны таким решением. Кабинка, которую протестировали журналисты, раскачивается, даже если усилия к этому прилагает ребенок. В случае падения конструкции не исключены травмы отдыхающим, отмечает издание.
В комментариях к новости ливенцы пишут, что такие кабинки давно стоят в некоторых дворах. Недовольным рекомендуют «оторваться от дивана» и самостоятельно закрепить «беседки» или обратиться с такой просьбой к управляющей компании.
Сообщение Ливенцы недовольны «новой жизнью» кабинок колеса обозрения появились сначала на РИА 57.
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