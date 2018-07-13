Ливенцы недовольны «новой жизнью» кабинок колеса обозрения

В городе Ливны Орловской области во дворах многоквартирных домов начали устанавливать новые-старые беседки. Для благоустройства решили использовать фрагменты демонтированного колеса обозрения.

По информации издания «Уездный город», не все горожане оказались довольны таким решением. Кабинка, которую протестировали журналисты, раскачивается, даже если усилия к этому прилагает ребенок. В случае падения конструкции не исключены травмы отдыхающим, отмечает издание.

В комментариях к новости ливенцы пишут, что такие кабинки давно стоят в некоторых дворах. Недовольным рекомендуют «оторваться от дивана» и самостоятельно закрепить «беседки» или обратиться с такой просьбой к управляющей компании.