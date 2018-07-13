Сергей Арктика: «Любое появление хорошо одетого пожилого человека вызывает массу вопросов»

Топ-модели агентства Oldushka опровергли эйджистские стереотипы и стали флагманами движения бодипозитива в России: снимаются в лукбуках, ходят по подиумам и становятся лицами крупнейших брендов. Как, например, 46-летний Сергей Арктика, рассказавший нам о пенсионном возрасте, стереотипах молодежи и самых экстремальных съемках.

Сильно седеть я начал лет с тридцати. А первые признаки еще в выпускном классе появились — это моя генетика. К седине привыкаешь и вообще о ней не думаешь, пока тебе о ней не напоминают окружающие. Я подхожу к банкомату, и обязательно какая-нибудь бабушка спрашивает: «Пенсию выдали?» Молодежь не отстает, усердно пытаясь уступить место в метро. Мне до пенсии еще четырнадцать лет, но, попадая в такие ситуации, я имею возможность наблюдать, как у нас пожилых людей воспринимают. С одной стороны, отношение очень доброжелательное. С другой, внешние проявления старения на людей действуют в основном пугающе. По-человечески это понятно, ведь за боязнью возраста скрывается страх смерти, но есть и общественные ожидания. Посмотрите на юбиляров, они же имеют четкое представление, что пятьдесят лет — это начало конца, когда все становится проблемой: куда устроиться на работу, как обеспечить семью, где приложить свои усилия.

Старость — это дар. И если человек правильно к нему относится, то смотрит на мир абсолютно другими глазами

Целью «Олдушек» было поменять представление о почтенном возрасте. Когда ты видишь, что есть люди, которые за границей пятидесятилетия получают от жизни удовлетворение, что каждый день им приносит радость, то и отношение к старению меняется. У молодых, кстати, с этим нет проблем, они запросто спрашивают, как мы живем, чем увлекаемся, им это реально интересно. У старшей аудитории есть сложившиеся стереотипы, которые со школы не менялись: любое появление хорошо одетого пожилого человека сразу вызывает массу вопросов. Но вопрос не только в одежде. Старость — это дар. И если человек правильно к нему относится, то получает возможность смотреть на мир абсолютно другими глазами. Понятно, что существуют проблемы со здоровьем и масса всяких житейских вопросов, но правильный подход к жизни позволяет получать от нее совершенно другие эмоции и впечатления.

Я не делаю ничего особенного, чтобы оставаться в тонусе. Не пью пиво — уже года четыре как отказался и нисколько не жалею. Предпочитаю китайскую кухню — рис и быстро приготовленные овощи. Люблю ходить пешком — если есть возможность выбора, то всегда предпочту прогулку поездке. В хорошую погоду устраиваю велоинтенсивы — на полчаса-час. Ну, и снимаюсь в шортиках Gucci в октябре.

текст: Игорь Гавар

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

Nespresso