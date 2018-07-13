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Конкурс «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» завершен. Поздравляем победительницу
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Конкурс «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» завершен. Поздравляем победительницу 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Поздравляем победительницуНаш конкурс «Какая она — настоящая дагестанская красавица?» подошел к концу. Дагестан выбрал свою красавицу из оставшейся тройки лидеров, ею стала Марина Чугачиева, лидировавшая с самого первого этапа конкурса.
За все время голосования в конкурсе приняло участие более тысячи человек. В последнем этапе проголосовали около 300 человек. И по итогам последнего этапа голоса распределились следующим образом:
Марина Чугачиева — 49% голосов
Марьям Алиева — 30% голосов
Сабрина Вилибек — 21% голосов
Поздравляем нашу победительницу Марину и желаем ей дальнейшего процветания. И выражаем благодарность красавицам Марьям и Сабрине.
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