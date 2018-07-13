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Редакция «АиФ-Прикамье» стала дипломантом краевого конкурса
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Редакция «АиФ-Прикамье» стала дипломантом краевого конкурса 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Редакция «АиФ-Прикамье» победила в краевом конкурсе «Малой родины свет» в номинации «Всему начало — отчий дом». Конкурс второй год в регионе проводит институт муниципального и регионального развития и поддержки общественных инициатив при поддержке краевого Союза журналистов.
«С нашей точки зрения, в современном обществе существует глубокий кризис духовности и нравственности: семейных отношений, уважение к человеку труда, людям старшего поколения. И мы хотим поддержать журналистов, редакции, пишущих на эти темы», — сказал на церемонии вручения дипломов и премий руководитель института муниципального и регионального развития и поддержки общественных инициатив Олег Хараськин.
В конкурс «Малой родины свет» участвовали 37 редакций. На суд жюри в трёх номинациях журналисты представили более 200 опубликованных в региональной прессе статей.
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