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Пинаев поругал нижнетагильских чиновников за несоблюдение дресс-кода
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Пинаев поругал нижнетагильских чиновников за несоблюдение дресс-кода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил чиновников придерживаться делового стиля в одежде и не пользоваться гаджетами на заседаниях.
«Мы приходим все как на праздник в цирк — цветастые, разношерстные. Я предлагаю всё-таки обратиться к тем положениям, которые существуют в администрации города», — обратился Пинаев к подчиненным на сегодняшнем аппаратном совещании. В частности, он порекомендовал мужчинам-госслужащим носить деловые костюмы и галстук, а женщинам посоветовал носить одежду более сдержанного и строго стиля, так как «смотреть не очень хорошо».
Кроме того, врио мэра Нижнего Тагила отметил, что на совещаниях зачастую видит своих подчиненных с телефонами и планшетами в руках, поэтому попросил их оставлять в кабинетах и не приносить на заседания. «Оставляйте их в кабинетах. Единственному, кому вы можете понадобиться, кроме родных, — это мне», — добавил Владислав Пинаев.
Вчера редакция «ФедералПресс» писала, что в Горноуральске тоже ввели более строгие правила внутреннего распорядка. Например, чиновникам запретили пользоваться социальными сетями, носить строгие костюмы и не заниматься «посторонними делами» на службе.
Фото: pixabay.com
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