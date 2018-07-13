Пинаев поругал нижнетагильских чиновников за несоблюдение дресс-кода

Временно исполняющий обязанности мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил чиновников придерживаться делового стиля в одежде и не пользоваться гаджетами на заседаниях.

«Мы приходим все как на праздник в цирк — цветастые, разношерстные. Я предлагаю всё-таки обратиться к тем положениям, которые существуют в администрации города», — обратился Пинаев к подчиненным на сегодняшнем аппаратном совещании. В частности, он порекомендовал мужчинам-госслужащим носить деловые костюмы и галстук, а женщинам посоветовал носить одежду более сдержанного и строго стиля, так как «смотреть не очень хорошо».

Кроме того, врио мэра Нижнего Тагила отметил, что на совещаниях зачастую видит своих подчиненных с телефонами и планшетами в руках, поэтому попросил их оставлять в кабинетах и не приносить на заседания. «Оставляйте их в кабинетах. Единственному, кому вы можете понадобиться, кроме родных, — это мне», — добавил Владислав Пинаев.

Вчера редакция «ФедералПресс» писала, что в Горноуральске тоже ввели более строгие правила внутреннего распорядка. Например, чиновникам запретили пользоваться социальными сетями, носить строгие костюмы и не заниматься «посторонними делами» на службе.

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