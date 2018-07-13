Любовь Толкалина разделась догола ради пшеницы

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина славится не только профессиональными успехами, но и провокационными снимками в соцсетях. Больно уж любит экс-супруга Егора Кончаловского демонстрировать народу свои прелести — идеальную фигуру, длинные ноги, осиную талию. Прятать такую красоту — преступление.

Однако, судя по всему, Любовь устала от повышенного внимания. Стоит актрисе и бывшей спортсменке в очередной раз обнажить не только душу, но и тело в Instagram, как её откровенные фото тут же разбегаются по СМИ. Надоело Толкалиной помогать акулам пера с сенсациями. Она по-прежнему делает снимки в жанре ню, но все самое интересное оставляет для любимого мужчины, и только.

Любовь в своем микроблоге рассказала, что у неё была пикантная фотосессия в пшенице. В таких декорациях, по словам артистки, оставаться одетой просто не представляется возможным. Наедине с природой и объективом Толкалина сняла с себя все, о чём и сообщила поклонникам.

«Фотографировались мы конечно голышом. В пшенице иначе никак… Природа требует природы. Но в ленту голыша никак нельзя… — дразнит подписчиков звезда экрана, продемонстрировавшая общественности лишь свою обнаженную спину. — Как известно у аудитории начинается заворот гортани от желания высказать свое неудовольствие… самыми грязными словами, у СМИ желание поживиться за чужой счет…»

Пожаловавшись на грубых поборников нравственности и недобросовестных журналистов, Толкалина рассказала, кто в итоге увидит всю фотосессию без цензуры. «Содеянное сохраню для особого случая… и для любимого», — заинтриговала артистка.

Реакция комментаторов была бурной: «Толкалина во ржи — красота!», «В подобной демонстрации спины есть эротизм и ранимость», «Любовь природу красит нагая и счастливая», «Не одна я во поле гуляла…», «Шикарная женщина!»

Забавно, что мужчины принялись выпрашивать у актрисы побольше фото, умолять её показать остальное. «Ах, как мужчины все опечалились)))) развивайте фантазию, дорогие», — глумятся над ними девушки.