Создатели вымогателя CoinVault предстали перед судом

Авторы вымогателя CoinVault оказались на скамье подсудимых, их дело рассматривалось группой судей в Нидерландах. Согласно сообщениям в местной прессе, обвинение требовало для киберпреступников 1 года тюрьмы (из этого срока девять месяцев условно) и 240 часов общественных работ. Адвокаты обвиняемых настаивали на том, чтобы весь срок заменить условным заключением.

Создателями CoinVault оказались два брата: 21-летний Мелвин и 25-летний Деннис, оба жителя города Амерсфорт. Голландская полиция арестовала двух киберпреступников в сентябре 2015.

Братьям также вменяется создание и распространение другого вымогателя — Bitcryptor (обновленная версия CoinVault 2.0).

Злоумышленники попались из-за глупой ошибки, допущенной ими в коде вымогателя. Эта ошибка позволила исследователям «Лаборатории Касперского» вычислить настоящие имена киберпреступников.

Вымогатели CoinVault и Bitcryptor также могли предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютерам пользователей (RAT), что позволяло им извлекать файлы из зараженных систем.

После того, как братья-хакеры были задержаны, «Лаборатория Касперского» опубликовала 14 031 ключей расшифровки для жертв вымогателей CoinVault и Bitcryptor. Более того, эксперты даже выпустили специальный декриптор, который автоматизирует процесс расшифровки.

Преступники распространяли шифровальщики под видом «кряков» для различного софта. Мелвин отвечал за код вымогателей, а его брат за распространение зловредов.

Всего братья заработали 11 700 долларов США.