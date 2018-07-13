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Создатели вымогателя CoinVault предстали перед судом
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Создатели вымогателя CoinVault предстали перед судом 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Авторы вымогателя CoinVault оказались на скамье подсудимых, их дело рассматривалось группой судей в Нидерландах. Согласно сообщениям в местной прессе, обвинение требовало для киберпреступников 1 года тюрьмы (из этого срока девять месяцев условно) и 240 часов общественных работ. Адвокаты обвиняемых настаивали на том, чтобы весь срок заменить условным заключением.
Создателями CoinVault оказались два брата: 21-летний Мелвин и 25-летний Деннис, оба жителя города Амерсфорт. Голландская полиция арестовала двух киберпреступников в сентябре 2015.
Братьям также вменяется создание и распространение другого вымогателя — Bitcryptor (обновленная версия CoinVault 2.0).
Злоумышленники попались из-за глупой ошибки, допущенной ими в коде вымогателя. Эта ошибка позволила исследователям «Лаборатории Касперского» вычислить настоящие имена киберпреступников.
Вымогатели CoinVault и Bitcryptor также могли предоставить злоумышленникам удаленный доступ к компьютерам пользователей (RAT), что позволяло им извлекать файлы из зараженных систем.
После того, как братья-хакеры были задержаны, «Лаборатория Касперского» опубликовала 14 031 ключей расшифровки для жертв вымогателей CoinVault и Bitcryptor. Более того, эксперты даже выпустили специальный декриптор, который автоматизирует процесс расшифровки.
Преступники распространяли шифровальщики под видом «кряков» для различного софта. Мелвин отвечал за код вымогателей, а его брат за распространение зловредов.
Всего братья заработали 11 700 долларов США.
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