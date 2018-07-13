FIFA пригласит спасенных в Таиланда детей на следующий ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) не исключает возможности пригласить подростков, спасенных из пещеры в Таиланде, на будущие турниры. Такое заявление сделал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс‐конференции 13 июля. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Эта ситуация тронула наши сердца. Слава богу, все закончилось хорошо. Мы их пригласили на финал, но по медицинским показаниям это невозможно. В сентябре мы их пригласим в Лондон, может, сделаем что-то в Таиланде, пусть через четыре года приезжают на финал в Катар, идея-то хорошая», — сказал Инфантино.

Также президент FIFA выразил соболезнования семье дайвер, который погиб во время спасательной операции.

Юные футболисты из Таиланда отправились с тренером на прогулку в пещеру Тхам Луанг. Из-за наводнения они оказались заблокированы в ущелье. Их нашли только через 10 дней.

Спасательная операция завершилась 10 июля. На данный момент они проходят реабилитацию в одной из больниц страны.

Четырнадцатилетний школьник Адул Сэм из Мьянмы помог водолазам спасти застрявших школьников и их тренера в затопленной тайской пещере. Мальчик знает пять языков, в том числе и английский. Именно он переводил слова «пленников» британским дайверам, которые проводили эвакуацию.