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Житель Гонконга снял на видео прогулку по бортику на крыше небоскреба
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Житель Гонконга снял на видео прогулку по бортику на крыше небоскреба 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Гонконга прогулялся по бортику крыши 55-этажного небоскреба без страховки. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Экстремал Чхён Чай (Cheung Jai) снял ролик при помощи экшн-камеры, закрепленной у него на голове. 27-летний житель Гонконга тайно пробирается на крыши небоскребов уже четыре года, а в последнее время занимается этим каждый день.
Чхён не использует страховку во время опасных прогулок. Он признался, что сильно нервничал перед тем, как снять этот ролик. Однако руфера пугала не высота здания и его узкий бортик, а то, что в нем расположен полицейский участок с 200 сотрудниками.
В июне храбрый китайский пенсионер прошел по карнизу, чтобы спасти выпавшего из окна третьего этажа мальчика. В результате инцидента никто не пострадал.
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