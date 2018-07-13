В Карелии прокуратура выявила 13-летнюю продавщицу алкоголя

"Прокуратура Лоухского района при проведении в июне проверки выявила факт осуществления в одной из торговых организаций трудовой функции несовершеннолетней до достижения допустимого возраста… Розничную торговлю продуктами питания и спиртосодержащими напитками (пиво) в магазине организации осуществляла 13-летняя девочка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, девочка самостоятельно разливала пиво по литровым пластиковым емкостям для розничной продажи. «Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста», — отмечается в сообщении.

Прокурор района направил руководителю организации представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. За допущенные нарушения закона два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.