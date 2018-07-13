Люди загнобили котов за отравляющие их жизнь шалости

Издание Mashable обратило внимание на Instagram-аккаунт Cat Shaming, автор которого собирает коллекцию снимков, демонстрирующих котов в самых неприятных для хозяев ситуациях.

На опубликованных снимках коты устраивают хаос в доме, воруют еду, нападают на детей, но при этом выглядят безобидными.

Авторы Cat Shaming придумывают издевательские и смешные подписи к снимкам с безобразиями, учиненными домашними животными.

«Привет, меня зовут Лацио и я люблю воровать салат из обеда моей мамы».

У аккаунта 130 тысяч подписчиков. Как отмечает автор Mashable, людям нравится Cat Shaming за то, что коты в нем прекрасны, несмотря на всю свою несносность.