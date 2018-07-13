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Люди загнобили котов за отравляющие их жизнь шалости
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Люди загнобили котов за отравляющие их жизнь шалости 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Издание Mashable обратило внимание на Instagram-аккаунт Cat Shaming, автор которого собирает коллекцию снимков, демонстрирующих котов в самых неприятных для хозяев ситуациях.
На опубликованных снимках коты устраивают хаос в доме, воруют еду, нападают на детей, но при этом выглядят безобидными.
Авторы Cat Shaming придумывают издевательские и смешные подписи к снимкам с безобразиями, учиненными домашними животными.
«Привет, меня зовут Лацио и я люблю воровать салат из обеда моей мамы».
У аккаунта 130 тысяч подписчиков. Как отмечает автор Mashable, людям нравится Cat Shaming за то, что коты в нем прекрасны, несмотря на всю свою несносность.
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