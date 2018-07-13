Участники «Московской смены» из Печатников побывали на необычном мастер-классе

Информация об этом появилась на официальном портале ГБУ ЦСПСиД «Печатники», который является одной из площадок проекта.

«В рамках реализации программы «Связь поколений» прошел мастер-класс «Кукла из бабушкиного сундука». Занятие было направлено на создание условий для диалога между представителями разных поколений. Девочки узнали у своих бабушек много интересного и нового, познакомились с некоторыми сторонами прикладного творчества русского народа. Совместная творческая деятельность способствует сохранению и передаче национальных традиций подрастающему поколению с самого раннего возраста», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru. (еп)