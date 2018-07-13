Ещё
Участники «Московской смены» из Печатников побывали на необычном мастер-классе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участники «Московской смены» из Печатников побывали на необычном мастер-классе 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Информация об этом появилась на официальном портале ГБУ ЦСПСиД «Печатники», который является одной из площадок проекта.
«В рамках реализации программы «Связь поколений» прошел мастер-класс «Кукла из бабушкиного сундука». Занятие было направлено на создание условий для диалога между представителями разных поколений. Девочки узнали у своих бабушек много интересного и нового, познакомились с некоторыми сторонами прикладного творчества русского народа. Совместная творческая деятельность способствует сохранению и передаче национальных традиций подрастающему поколению с самого раннего возраста», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности центра: cspsid-pechatniki.ru. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Для юных жителей района Печатники провели необычное занятие Юным жителям района Печатники рассказали о футболе В Печатниках полицейские провели беседы с родителями на тему безопасного нахождения детей в оздоровительных учреждениях
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внуки в шоке: 82-летняя блогерша взрывает Сеть11
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно5
Все бикини Эмили Ратаковски10
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым6
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение