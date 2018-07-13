Полузащитник ЦСКА и сборной России может продолжить карьеру в «Лацио» 

Сообщается, Алан Дзагоев попал в сферу интересов итальянского клуба. В услугах Дзагоева лично заинтересован директор «Лацио» Игли Таре. 28-летний хавбек рассматривается в качестве замены Фелипе Андерсону, который может перейти в английский «Вест Хэм». Сообщается, Таре хотел подписать Алана еще шесть лет назад, после чемпионата Европы-2012. Помимо Дзагоева «Лацио» рассматривает кандидатуры Алехандро Гомеса («Аталанта»), Луана («Гремио») и Джердана Шакири («Сток Сити»). Алан Дзагоев защищает цвета ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне игрок провел 36 матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 голами и 10 результативными передачами. На ЧМ-2018 Алан Дзагоев сыграл за сборную России два матча, проведя в общей сложности на поле 45 минут и записал на свой счет одну голевую передачу. Сборная России добралась до четвертьфинала турнира, где проиграла в серии пенальти национальной команде Хорватии. Контрактное соглашение Дзагоева с ЦСКА рассчитано до 2019 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.