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Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери
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Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры убийства 46-летнего Андре Амбросио Рибейро да Силвы — адвоката, жившего в штате Пернамбуку на востоке Бразилии.
В минувший четверг, 12 июля, мужчина приехал к дом бывшей супруги с полуторагодовалой дочерью и няней ребенка. Он высадил пассажиров из машины, после чего к нему подошел молодой человек с пистолетом.
Да Силва, державший ребенка на руках, передал девочку няне, затем выполнил команду злоумышленника и встал на колени.
В этот момент нападавших пять раз выстрелил в адвоката практически в упор. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
Убийца скрылся с места преступления, полиции пока не удалось выйти на его след, сообщают местные СМИ.
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