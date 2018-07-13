Научился ходить с тростью и разговаривать: история Ивана Голинея, покалеченного в тюменском ОМОНе

Молодой человек прошел уже семь курсов реабилитации и вскоре отправится на восьмой

В первый раз мы снимали Ивана Голинея в апреле 2015 года — спустя всего пару месяцев после выписки из больницы. В покалеченном парне, который тогда не мог держать даже голову, было трудно узнать улыбчивого 23-летнего красавца с фотографий. На днях наша съемочная группа во второй раз побывала в гостях у тюменца и узнала, как изменилась его жизнь за прошедшие три с половиной года.

Иван до и после травмы

Закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени молодой человек получил во время спарринга в тюменском ОМОНе. Этот факт долгое время не хотели признавать, но в прошлом году суд по гражданским делам всё-таки встал на сторону парня, получившего первую группу инвалидности.

Свою карьеру в полиции Иван Голиней начал во вневедомственной охране, а служба в ОМОНе была его мечтой. Осуществить ее парню удалось осенью 2014 года. Сдав все необходимые нормативы, он увидел долгожданный приказ о переводе в отряд особого назначения. Отправляясь на свое второе дежурство, Иван рассказал друзьям о том, что его ждет так называемая «приемка» — спарринг с опытными бойцами. Чем закончилось это испытание, вскоре узнала вся Тюмень. С тяжелой черепно-мозговой травмой парня увезли в больницу. Позже выяснится, что первое время ему пытались оказать помощь в отряде и лишь потом решили вызвать скорую, потеряв тем самым драгоценное время. После госпитализации Иван перенес сложнейшую операцию по трепанации черепа и месяц провел в коме.

За прошедшие три с половиной года Иван заметно окреп. Во второй раз мы увидели его уже не в инвалидной коляске, а на обычном диване. Он только вернулся с утренних занятий в тюменском центре реабилитации «Тараскуль» и переписывался с друзьями. Мама Ивана признается, что всё свое свободное время, которого совсем немного, ее старший сын сейчас проводит с планшетом в руках. Общаться вживую ему немного сложновато из-за контузии, а в социальных сетях Иван очень активный.

— Ваня постоянно общается в социальных сетях с друзьями, и в последнее время я заметила, что он стал чаще улыбаться, но при этом бывают периоды, когда он впадает в депрессию — может плакать и даже рыдать. В конце июля мы снова собираемся на реабилитацию в Крым. Едем на 21 день в санаторий Бурденко и надеемся, что вернемся домой с новыми результатами. Иван очень ждет и надеется, что пройдет реабилитация — он встанет и побежит, но пока не получается бегом. Процесс восстановления идет медленно. Загубить человека можно за две минуты, а поднимаются в таких случаях годами, — делится Наталья Голиней.

Реабилитация — процесс долгий, но за три с половиной года Иван достиг многого. Он начал хорошо говорить, научился ходить с тросточкой и стал больше двигаться.

С устойчивой тростью Иван ходит самостоятельно

— После травмы у него был перелом пятого крестцового позвонка, и на этом месте образовалась грыжа, которая три года нам не давала покоя — ни заниматься, ни спать, ни сидеть, ни ходить. К сожалению, мы выявили это только в январе 2017 года — сделали МРТ и обнаружили, что там уже две большие грыжи. К счастью, в Китае нам удалось решить эту проблему без операции. Любое хирургическое вмешательство в нашем состоянии сопряжено с большим риском, — рассказывает мама Ивана.

Правая сторона тела Ивана была полностью парализована. Помимо этого из-за большой гематомы, которая образовалась в результате удара, парень ослеп на один глаз. Врачи не верили, что зрение восстановится, но всё же согласились сделать операцию.

Некоторые до сих пор не верят, что Ваня сам общается в социальных сетях, и думают, что за него отвечает мама

— При ударе у нас пострадал правый глаз — была большая гематома, и все врачи, которых мы обходили в Тюмени, сказали, что видеть он не будет. Мы обратились в клинику в Екатеринбурге и настояли, чтобы нам всё-таки сделали операцию, потому что нам и там отказывали. Врачи говорили, что если гематому в течение двух месяцев не убрать, то глаз слепнет навсегда, а нашей травме на тот момент было уже полтора года. Когда глаз после операции все же восстановился, врачи сказали, что это просто настоящее чудо, — вспоминает Наталья Голиней.

Ваня стал чаще улыбаться

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту травмирования Ивана Голинея в июне 2015 года, продолжается до сих пор. Очередная экспертиза, которая станет уже четвертой или пятой по счету, готовится второй год. В заключении первого судебно-медицинского исследования эксперты писали, что тяжелая травма была получена в результате падения с высоты своего роста. По версии руководства отряда, Ивану в голову попал мяч для игры в регби.

— Во время судебного разбирательства гражданского дела, которое состоялось в прошлом году, появилась новая версия случившегося. Несколько свидетелей, среди которых и сам участник спарринга Владимир Бутра, теперь утверждают, что Ваня в день получения травмы ушел с базы ОМОНа в магазин за сигаретами и пряниками, и по дороге его избили. Эта версия звучит просто абсурдно, ведь мой сын никогда не курил. К счастью, показания самого Ивана оказались более убедительными, и суд признал факт того, что травма была получена при исполнении в спортивном зале ОМОНа. Для нас это была большая победа, и, насколько мне известно, ответчику пока не удалось обжаловать решение суда первой инстанции, — рассказывает Наталья Голиней.