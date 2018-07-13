«Какие красивые дети будут в России через пару лет!»: отношения иностранцев и русских девушек

«Какие красивые дети будут в России через пару лет!» — заметили три дамы в летах, которые с очарованием смотрели на четырех аргентинцев в самом расцвете лет, прогуливавшихся по центру Москвы и заглядывавшихся на молодых русских девушек, проходивших мимо.

Мартин Репетто (Martín Repetto), аргентинский шеф-повар в лучшем отеле Москвы, стал свидетелем этой спонтанной реплики русских женщин, которая как нельзя лучше охарактеризовала чемпионат, оказавшийся гораздо более приятным и менее натянутым, чем предполагалось. Последние месяцы перед началом мундиаля российское правительство и посольства западных стран только и говорили, что о строгости мер безопасности. На деле же русские действительно оказались строгими, но при этом проявили неожиданную отзывчивость и любезность.

«Русские очень похожи на нас — до крайности дружелюбны. Поначалу они суровы, но как только сдают осаду, они раскрываются. Ну, и конечно, русские девушки очень красивые», — рассказал Репетто газете «Ла Насьон» («La Nación»).

Три миллиона туристов за пять недель чемпионата стали для России настоящей революцией, для маленьких русских городов в особенности. Но по Москве и Санкт-Петербургу это тоже заметно. По данным местных телефонных компаний, за эти недели активность в приложении знакомств Tinder увеличилась в одиннадцать раз. Газета «Вашингтон Пост» написала, что во время ЧМ посольство Туниса пережило свадебный бум.

И это при том, что перед началом чемпионата депутат Тамара Плетнева ясно предупредила российских девушек: избегайте сексуальных контактов с иностранцами. Депутат привела в пример детей Олимпийских игр 1980 года, когда мало кто использовал контрацептивы, а также фестиваль молодежи, организованный Никитой Хрущевым в 1957 году и ознаменовавший невиданную до этого в Советском Союзе открытость иностранцам.

«Дети, зачатые во время международных соревнований русскими девушками и мужчинами из Африки, Латинской Америки или Азии, часто подвергались дискриминации», — говорит Плетнева. «Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти».

Советы депутата широкого резонанса не получили, потому что на чемпионате царствовала любовь, не обращавшая внимания на страну происхождения или цвет кожи. Волны болельщиков наводнили улицы городов и спонтанно общались с местными жителями, под музыку и танцы. Русские парни и девушки с удовольствием присоединились к празднованию.

«В Казани нас видели в футболках нашей сборной и просили сфотографироваться», — рассказал газете «Ла Насьон» один аргентинский фанат, не пожелавший назвать свое имя. «Мы проиграли, выбыли с чемпионата, но за три часа я сфотографировался с 50 девушками».

Примерно в то же время Ирина повстречалась на Красной площади с Патрисио, аргентинцем, который живет в Калифорнии.

«Он подарил мне футболку сборной и пригласил в Лос-Анджелес», — рассказала 29-летняя девушка газете «Ла Насьон». «Я рада, что чемпионат пришел в Россию, потому что благодаря этому я познакомилась со своим парнем. Теперь я поеду в Лос-Анджелес».

В часы эйфории после победы Аргентины над Нигерией в Санкт-Петербурге, уже на рассвете, бары все еще были переполнены. В это время солнце в северной столице не заходит, и в три часа ночи на улицах бывшего Ленинграда танцевали толпы аргентинских болельщиков, потрясая стены и мостовые города.

«Атмосфера была потрясающая, настоящий праздник», — вспоминает Хоакин, 26-летний аргентинец, проживающий в Барселоне и приехавший за своей сборной на чемпионат. «Мы танцевали на улицах и заходили в бары купить пива. И так продолжалось пока не наступил настоящий день».

То, что иностранцы привлекательны для русских девушек, имеет свое объяснение. «Русские мужчины плохо обращаются с женщинами. При их приближении мне хочется бежать», — рассказывает газете «Вашингтон Пост» Катя, москвичка 20 лет, влюбившаяся в мексиканца на пять лет ее старше. «Иностранцы любезны в отличие от наших мужчин».

Открытость и приветливость русских девушек очень понравились болельщикам, приехавшим в Россию на ЧМ. «Встречаться с ними в 50 раз проще и приятнее, чем с аргентинками», — считают фанаты. И объяснение этому имеется. По словам одного иностранца, уже давно живущего в Москве, в русской культуре не прижился иудео-христианский концепт вины настолько прочно, как в Латинской Америке. «Если ты нравишься русскому человеку, он сделает первый шаг. Русские более свободомыслящие и открытые, чем латиноамериканцы».

Кроме того, Россия выходит из четырехлетней политической изоляции, начавшейся после аннексии Крыма и действий в Сирии. Эта изоляция только пробудила интерес к внешнему миру среди граждан, которым рассказывают о сильной России, которой угрожает Запад.

В этом контексте чемпионат повлиял на многие судьбы, в том числе на жизнь одной 73-летней женщины в Ростове-на-Дону. После матча Швейцарии учительница французского языка на пенсии познакомилась со швейцарскими болельщиками. На следующий вечер пенсионерка снова до рассвета гуляла с фанатами. Она показывала свой город, его секреты и была рада поговорить с ними по-французски. Газета «Такие дела» рассказала эту историю и добавила, что учительница на встречу со швейцарцами надела платье своей молодости.

Однако не все шло так гладко на чемпионате. Газета «Московский комсомолец» рассказала о недовольстве многих русских мужчин тем, что девушки так благосклонны к иностранцам, и выразила их мнение в статье со следующим названием: «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну».

Понятно, что женщинам на Руси живется непросто. Еще до начала чемпионата в результате общественного скандала одна сеть быстрого питания вынуждена была убрать свою рекламную акцию, которая обещала пожизненный запас гамбургерами каждой, кто докажет, что забеременела от футболиста во время чемпионата мира.