Собака напала в Новокубанске на подростка и нанесла ему серьезное увечье

Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ

Собака напала в Новокубанске на 13-летнего подростка и нанесла ему серьезное увечье.

Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ, когда мальчик гулял на улице. Школьника сразу госпитализировали в больницу Армавира. В администрации Новокубанска подтвердили факт нападения собаки на ребенка.

Бродячая собака повредила мальчику гениталии. Он лежит в отделении детской хирургии, но жизни подростка ничего не угрожает.

Как рассказали местные жители, пса поймали и обезвредили, сообщает «360».