Собака напала в Новокубанске на подростка и нанесла ему серьезное увечье 

Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ
Собака напала в Новокубанске на 13-летнего подростка и нанесла ему серьезное увечье.
Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ, когда мальчик гулял на улице. Школьника сразу госпитализировали в больницу Армавира. В администрации Новокубанска подтвердили факт нападения собаки на ребенка.
Бродячая собака повредила мальчику гениталии. Он лежит в отделении детской хирургии, но жизни подростка ничего не угрожает.
Как рассказали местные жители, пса поймали и обезвредили, сообщает «360».