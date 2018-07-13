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Собака напала в Новокубанске на подростка и нанесла ему серьезное увечье
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Собака напала в Новокубанске на подростка и нанесла ему серьезное увечье 

АиФ-Кубань 54 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ
Собака напала в Новокубанске на 13-летнего подростка и нанесла ему серьезное увечье.
Это произошло в микрорайоне КНИИТИМ, когда мальчик гулял на улице. Школьника сразу госпитализировали в больницу Армавира. В администрации Новокубанска подтвердили факт нападения собаки на ребенка.
Бродячая собака повредила мальчику гениталии. Он лежит в отделении детской хирургии, но жизни подростка ничего не угрожает.
Как рассказали местные жители, пса поймали и обезвредили, сообщает «360».
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