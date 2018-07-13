Собака откусила половой орган подростку в Краснодарском крае

В городе Новокубанске Краснодарского края собака напала на 13‐летнего подростка.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, ЧП произошло в микрорайоне КНИИТИМ. Согласно предварительной информации, пёс набросившийся на ребёнка был домашним, но находился на прогулки без намордника.

В результате случившегося подросток получил серьёзные травмы. В частности, собака откусила мальчику половой орган.

В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из больниц Армавира. Сейчас он находится в реанимации. Со слов медиков, прогнозов по состоянию его здоровья пока они дать не могут.

Агрессивного пса поймали и убили. Кроме того, специальные службы по отлову собак объезжают дворы, чтобы провести вакцинацию домашних животных от бешенства. Подробности ЧП уточняются.

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