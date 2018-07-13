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Собака откусила половой орган подростку в Краснодарском крае
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Собака откусила половой орган подростку в Краснодарском крае 

Свободная пресса 37 минут назад
Фото: Живая Кубань
В городе Новокубанске Краснодарского края собака напала на 13‐летнего подростка.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, ЧП произошло в микрорайоне КНИИТИМ. Согласно предварительной информации, пёс набросившийся на ребёнка был домашним, но находился на прогулки без намордника.
В результате случившегося подросток получил серьёзные травмы. В частности, собака откусила мальчику половой орган.
В настоящее время пострадавший госпитализирован в одну из больниц Армавира. Сейчас он находится в реанимации. Со слов медиков, прогнозов по состоянию его здоровья пока они дать не могут.
Агрессивного пса поймали и убили. Кроме того, специальные службы по отлову собак объезжают дворы, чтобы провести вакцинацию домашних животных от бешенства. Подробности ЧП уточняются.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Подмосковье собака искусала пятилетнюю девочку.
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