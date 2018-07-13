Коллекторы устроили москвичу травлю за долг его друга

Музыкант из Москвы стал объектом травли коллекторов, которые требуют вернуть им долг его друга и занимаются шантажом.

Телеканалу «360» 25-летний Антон рассказал о том, что его приятель взял микрокредит и оставил в качестве контактного лица телефон Антона. Когда же наступил срок выплаты, должник перестал отвечать на звонки. В итоге коллекторы стали требовать 26 тысяч рублей с Антона и уже месяц не оставляют его в покое. Угрожают не только ему, но и его родственникам.

Шантажисты заполучили все личные данные Антона, его семьи и коллег по работе. Молодому человеку регулярно приходят сообщения с угрозами устроить «террор в соцсетях».

«Или ты возвращаешь долг своего дружка, или завтра твоя анкета появится на всех гей-сайтах, — пригрозили ему сборщики долгов. — А информацию о твоих шалостях, уж поверь, разнесем по социальным сетям среди всех твоих знакомых».

В интервью телеканалу Антон признался, что не знает, как поступить в данной ситуации, поскольку не будешь же каждому объяснять, что коллекторы выбивают с него чужие долги.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Петербурге коллекторы угрожали должнику убийством ребенка.