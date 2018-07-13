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Коллекторы устроили москвичу травлю за долг его друга
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Коллекторы устроили москвичу травлю за долг его друга 

Ридус 54 минуты назад
Музыкант из Москвы стал объектом травли коллекторов, которые требуют вернуть им долг его друга и занимаются шантажом.
Телеканалу «360» 25-летний Антон рассказал о том, что его приятель взял микрокредит и оставил в качестве контактного лица телефон Антона. Когда же наступил срок выплаты, должник перестал отвечать на звонки. В итоге коллекторы стали требовать 26 тысяч рублей с Антона и уже месяц не оставляют его в покое. Угрожают не только ему, но и его родственникам.
Шантажисты заполучили все личные данные Антона, его семьи и коллег по работе. Молодому человеку регулярно приходят сообщения с угрозами устроить «террор в соцсетях».
«Или ты возвращаешь долг своего дружка, или завтра твоя анкета появится на всех гей-сайтах, — пригрозили ему сборщики долгов. — А информацию о твоих шалостях, уж поверь, разнесем по социальным сетям среди всех твоих знакомых».
В интервью телеканалу Антон признался, что не знает, как поступить в данной ситуации, поскольку не будешь же каждому объяснять, что коллекторы выбивают с него чужие долги.
Ранее «Ридус» писал о том, что в Петербурге коллекторы угрожали должнику убийством ребенка.
В ноябре 2017 года депутаты Госдумы предложили карать коллекторов за превышение полномочий лишением свободы на срок до 12 лет.
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