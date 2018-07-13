Похвали себя сам, или 4 простых способов сделать жизнь лучше

Ксения Вагнер — о том, как поднять самооценку, став добрее к себе и к миру.

Вчера на эскалаторе в торговом центре за мной стояли мать и сын, мальчик лет шести. Мать шерстила парня как могла. «Отвратительное, отвратительное, отвратительное поведение!», — повторяла она, как будто слово «отвратительное» — это сладкий леденец, который приятно катать по рту. У парня дрожала губа и блестели глаза от слез.

Не знаю, чем он разгневал свою крикливую мамашу, но на него было больно смотреть. Когда детей «полоскают» в общественных местах, они стыдятся и страдают вдвойне. Мальчишки и вовсе готовы повеситься.

В детстве одну мою одноклассницу мать за четверки била учебником со словами «дура!», другую в семье нежно называли «некрасивенькой», третью отец в 12 лет отвел к пластическому хирургу: «Доктор, что можно сделать с нашими ушами?». С папиными ушами, в отличие от мозгов, все было отлично, а вот дочь была лопоухой, и, по мнению родителей, это лишало ее шансов на успех.

Тогда, в начале далеких 90-х, детей растили как угодно, но только не «в похвале». Хвалить у нас было исторически не принято, в СССР мало кто читал книг по детской психологии, да и до психологии ли, когда нечего есть, а по телеку — танки?

Почему сегодня — в век сытости и благополучия — остаются мамаши, гнобящие собственных детей, для меня загадка.

Возможно, многие из них — те самые недохваленные девочки из 90-х, мои бывшие одноклассницы, да и во многом я сама, хотя меня никто не бил и не водил к хирургу. Возможно, мы бессознательно повторяем программы поколений, выросших до нас.

И если так, нам надо прервать эту цепь потомственного унижения и научиться хвалить себя взрослых — чтобы научиться хвалить своих детей. Потому что человек с низкой самооценкой не может воспитать человека с высокой.

Способы из списка ниже могут кому-то показаться банальными, а кому-то странными, но благодаря им лично я вышла на новый уровень отношений с собой — и, как следствие, с миром. А мои дети перестали слышать фразы «а ну-ка» и «я кому сказала».

Способ первый: письма.

Да, письма самой себе. В которых вы описываете лучшее, что в вас есть. Ободряете, выражаете уверенность в успехе любых начинаний, даете самой себе советы и просто признаетесь в любви.

Если вас не отпускают детские обиды, напишите письмо той маленькой девочке с молочными зубами. Если не затягивается подростковая травма — себе 14-летней.

Но лучше всего — себе сегодняшней, такой, какая вы есть, какой стали в результате вашего жизненного пути.

Сначала это может показаться трудным, но после первых же строк Вам станет легче, и остальной текст родится сам собой. Просто представляйте себя, свои поступки и желания, свою жизнь — ту, что есть, и ту, которую вы хотите.

Пишите на бумаге, на компьютере, пусть даже это будет заметка в смартфоне — важна не форма, а содержание, и ваша готовность общаться с самой собой.

Задавайте себе вопросы и пишите ответы.

Чем больше вы будете писать себе, тем лучше начнете разбираться в своих чувствах, потребностях и особенностях, во всем том, что составляет характер. А характер, как говорили древние греки, создает судьбу. А мое письмо в будущее себе шестидесятилетней можно прочитать тут.

Способ второй: еженедельное премирование.

Нет, речь не о деньгах. А о том, как их потратить. Выберите день в неделю — и назовите его «днем особой радости» (ДОР). В этот день делайте себе подарок — без повода, просто так, за то, что вы у себя есть. Это может быть вещь, а может — впечатление (поход в театр или свидание с подругой). Главное — осознать и прочувствовать этот момент как радость, которую вы заслуживаете самим фактом своего существования. Неважно, как дела на работе и все ли носки вы постирали дома, ДОР должен стать не «платой» за достижения, а просто привычкой человека, уверенного в себе.

Способ третий: обзаведитесь тайными символами.

Помните, в детстве мы делали «секретики» — прятали под стеклышко цветы, камушки и засыпали все это землей? Помню, мне ужасно нравилось это ощущение маленькой тайны, моего личного волшебства.

Во взрослой жизни я тоже немножко колдую над символами, которые «заряжают» правильной энергией.

Наклейка на зеркале, браслет на руке, чашка для кофе с надписью или полотенце для душа — символ может быть любым.

Главное, придумать для него свои кодовые слова и видеть/использовать свой талисман каждый день. Мои слова: «мир прекрасен», «счастье есть» и, конечно, «я — молодец». Кстати, когда я училась хвалить себя вместе с психотерапевтом, доктор советовала мне произносить эти слова с особенным движением — например, победно поднимать руку вверх. Вспомните, например, как делают «yesss!» выигравший теннисист или вскидывают руки футболист, забивший гол — это непроизвольные, естественные движения победителей, продиктованные мозгом.

И, конечно, окружайте себя «счастливыми» картинками — ставьте дома и на заставку в телефоне свои лучшие снимки, кладите «себя» счастливую в кошелек или косметичку, на видное место в машине и даже просто в карман. Нет, это не самолюбование, а маленькие напоминалки — что вы красивы, гармоничны и уникальны.

Способ четвертый: введите правило «трех ежедневных достижений».

Каждый вечер, перед сном, закрывайте глаза, представляйте лист бумаги, ставьте на нем галочки и мысленно пишите рядом свои победы за день. То, чем вы гордитесь, что подняло Вам настроение, придало сил, подарило чувство удовлетворенности. Отмечайте любые, даже кажущиеся незначительными успехи. Например, я вчера хвалила себя за то, что сводила детей в музей, разобрала полку в шкафу, а вечером вместо пельменей съела курицу на пару. Скажите, что это не победы? Еще какие! Именно из таких маленьких ежедневных достижений и складывается в итоге большая успешная жизнь. В которой вы у себя и у ваших близких одна — и самая лучшая.