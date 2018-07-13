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О важности грудного вскармливания рассказали в женской консультации Савеловского
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О важности грудного вскармливания рассказали в женской консультации Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Лекцию о грудном вскармливании и первых днях жизни малыша дома прочитали в женской консультации № 3, которая обслуживает жителей Савеловского. Своими знаниями поделилась специалист городской клинической больницы имени Вересаева.
— К сожалению, многие мамы выходят из роддома неподготовленными к процессу грудного вскармливания, а иногда уже с проблемами, которых могли бы избежать. Все неприятные моменты — трещины, воспаления, боли в спине или шее, а тем более лактостаз — это не норма. Слушательниц лекции от специалиста по грудному вскармливанию научили справляться с этими проблемами, — отметил представитель женской консультации.
Напомним, женская консультация № 3 расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 3. (мю)
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