О важности грудного вскармливания рассказали в женской консультации Савеловского

Лекцию о грудном вскармливании и первых днях жизни малыша дома прочитали в женской консультации № 3, которая обслуживает жителей Савеловского. Своими знаниями поделилась специалист городской клинической больницы имени Вересаева.

— К сожалению, многие мамы выходят из роддома неподготовленными к процессу грудного вскармливания, а иногда уже с проблемами, которых могли бы избежать. Все неприятные моменты — трещины, воспаления, боли в спине или шее, а тем более лактостаз — это не норма. Слушательниц лекции от специалиста по грудному вскармливанию научили справляться с этими проблемами, — отметил представитель женской консультации.

Напомним, женская консультация № 3 расположена по адресу ул. Степана Супруна, д. 3. (мю)