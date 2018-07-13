Психолог предупредила о страшных последствиях использования секс-роботов

Технический прогресс не стоит на месте. И то, что еще вчера было сюжетом фантастического фильма, уже сегодня стало реальностью. В СМИ постоянно появляются сообщения о разработке того или иного робота, заменяющего человеку сексуального партнера. И если сначала речь шла только о «технической» стороне процесса, то сегодня такой робот не только займется с вами сексом, но и поговорит по душам, сделает дела по дому и даже проверит домашнее задание у детей.

В июле этого года в Великобритании на выставке роботов создатели представили обновленную версию секс-куклы «Саманта». Она больше не будет покорно выполнять желания своего хозяина, теперь робот может сказать мужчине «нет». В случае, если ей скучно, или она чувствует себя подавленной по вине хозяина, кукла откажется от сексуального контакта. По словам разработчиков, обновления были сделаны с целью предотвратить акты насилия над реальными женщинами. С дугой стороны, наделение роботов характером и интеллектом, все больше позволяет забыть о том, что перед вами не настоящий человек, а машина. То есть получается волне себе «рабочий» аналог человека.

И если в западных странах создатели секс-кукол, в основном, преследуют коммерческие интересы, то в Китае с помощью таких «гаджетов» собираются решить вполне себе общественную проблему нехватки женщин. Поэтому китайские разработчики Doll Sweet Dolls и EX Doll уже в начале этого года представили куклу, которая может заниматься домашними делами. Первый набор команд пока что простой — включить и выключить посудомоечную и стиральную машину, воду, свет, открыть или закрыть дверь. Но на этом ученые не собираются останавливаться и будут продолжать наделять робота «хозяйственными» функциями. Кстати, цена сексуальной домохозяйки вполне приемлемая — четыре тысячи долларов, а это гораздо дешевле живой жены.

Россию новинки тоже не обходят стороной. В конце апреля этого года в Москве анонсировали открытие «досугового центра для взрослых» с женщинами-роботами. Там можно выбрать куклу на любой вкус и цвет, которая исполнит сексуальный каприз всего за 5000 рублей. По словам владельцев, они планируют открыть сеть еще в десяти российских городах, и это при том, что в России, в отличие от Китая, женщин больше, чем мужчин.

Столь нетривиальное техническое развитие, конечно, рождает сразу несколько вопросов: а сможет ли кукла-робот заменить мужчине настоящую женщину? Кто откажется от отношений с реальным человеком в пользу искусственного интеллекта? И приведет ли столь смелый прогресс к тому, что люди просто перестанут интересоваться друг другом? Об этом корреспонденту «МИР 24» рассказала врач-психотерапевт Анна Куликова

Секс-куклы станут приемлемой альтернативой для тех мужчин, которые привыкли видеть в женщине лишь исполнительную функцию, комментирует эксперт.

«Сначала надо задать вопрос, а чем же или кем для мужчины является женщина? Вопрос не всегда простой, ведь у каждого существует своя уникальная точка зрения. Для кого-то женщина действительно является второй половинкой, боевой подругой и тем человеком, который наполняет жизнь эмоциями и смыслом. В Китае, например, за счёт смещения по количеству, такое кризисное число одиноких мужчин может пугать. Но с другой стороны, Иваново — это тоже город невест. И почему-то барышни не придумывают себе альтернативу в виде роботов, а продолжают терпеливо ждать того самого и единственного.

Я, конечно, не предлагаю вам знакомить одних с другими, но если для мужчин важна просто исполнительная функция — постирать, погладить, долг супружеский молча и без разговоров исполнить, и они не ищут близости эмоциональной и духовной, то такая альтернатива вполне может стать рабочей версией, которая сделает их «нормальными мужчинами», — сказала Куликова.

Как только секс-роботы войдут в ежедневный обиход, институт семьи, и так сильно деградировавший в последнее время, потеряет еще больше, считает психотерапевт. Связано это с тем, что количество людей, желающих идти по пути сопротивления, значительно меньше тех, кто «готов нажать на кнопку и получить все 33 удовольствия сразу».

«За рубежом есть тенденция быстро схватывать технические новинки и без промедления внедрять их в свою жизнь. Это мы ещё освобождаемся от «налёта» наших дедушек и бабушек, которые до сих пор письма от руки пишут, осваивая айфоны и фены для волос с пятьюдесятью новыми функциями. Если удастся найти универсальный «заменитель», который быстро и эффективно решит проблемы без психологических мук, долгого процесса ухаживания, денежных инвестиций — букеты и подарки нынче достаточно дорогие — то человеческий разум быстро схватит это решение проблемы. Наш мозг не любит напрягаться — это затратно энергетически, и не выгодно с позиции эволюции. Поэтому будет проще нажать кнопочку и получить все 33 удовольствия сразу и без усилий», — сказала психотерапевт.

Более того, среди мужчин, которые предпочли настоящим женщинам роботов, найдутся и те, кто согласятся заменить искусственным интеллектом и детей, уверяет Куликова.

«Меня, конечно, гложет вопрос, согласны ли будут мужчины на детей-роботов? Должно же быть логическое завершение процесса? Хотя ребёнок, который не плачет и требует только замены батареек, наверное, для многих мужчин тоже покажется идеалом. Были же тамагочи в своё время!», — заметила она.

Последствия технического прогресса могут быть ужасающими, вплоть до потери людьми реальных чувств и тотальной депрессии. И если сегодня разработчики роботов объясняют свои научные открытия бытовыми и развлекательными нуждами, то психологи уверены, что истинная причина кроется в нежелании современного поколения расти и брать на себя ответственность за собственные поступки и эмоции.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

«В теории возможно все: от потери человечеством возможности испытывать здоровые чувства, растить полноценных детей, до тотальной депрессии и ужасающего человеческого одиночества. Кукла, какая бы хорошая она ни была, никогда не сможет заменить вам живого человеческого тепла и общения. Если у вас нет должной мотивации, вы не хотите взрослеть и преодолевать ваши психологические детские травмы, боитесь ответственности и эмоций, такая проблема не решится одним только наличием робота в вашей жизни. Вы просто спрячете глубоко внутрь свою собственную несостоятельность. Вопрос в том, когда она прорвётся и выйдет наружу? Вы же не сможете бегать от своей внутренней боли всю жизнь», — добавила психотерапевт.

Гипотеза, что роботы помогут женщинам в странах с патриархальными порядками добиться самостоятельности и освободиться от домашних дел, тоже себя не оправдает, рассказывает собеседник «МИР 24». Мужчины, которые привыкли относиться к женщинам в потребительской манере, не изменят своих взглядов с распространением секс-кукол.

«Понятие «домработница» существует уже очень долгое время, и если женщина нуждается в помощи, она ее запрашивает. Мне кажется, что смена «шила на мыло» мало что изменит, а понятие «женщина — обслуживающий персонал» не в поведении или действии. Это общее отношение мужчины к женщине: его неуважение к ней, потребительское отношение и эгоизм. Увы, вряд ли роботы смогут решить эту проблему», — заметила Куликова.

При этом большинство людей, которые отказываются от отношений или готовы заменить реальных людей роботами, просто не смогли пережить боль и разочарование в прошлом. И несмотря на свой скептический настрой, в глубине души все так же хотят любить и быть любимыми.

«Для современной молодежи понятие института семьи начинает медленно и верно разрушаться. Ежедневно ко мне на приём приходит большое количество молодых мужчин и женщин, которые говорят лозунгом — только не в терновый куст! Увы, в этих высказываниях нет ничего иного, как своего собственного болезненного и разрушающего опыта. И я искренне понимаю таких девочек и мальчиков, которые построили десяток отношений, где были только ссоры и скандалы. Естественно, им будет проще уйти в отношения с обезличенным предметом или вообще не строить ничего — так называемый синдром одиночки — нежели вновь пережить свою боль и позволить такому светлому и наполняющему чувству, как любовь, войти в их жизнь. И честно могу вам сказать, им всем, несмотря на свою «показуху», хочется быть любимыми и нужными», — заключила Куликова.

Ученые создают не только искусственные аналоги для мужчин, но и для женщин. Например, компания RealDoll разработала робота Генри. Он не только способен удовлетворять сексуальные желания, но может читать стихи, вести философские беседы и даже задает такой важный вопрос, как: «Дорогая, мне вынести мусор?». Однако, в отличие от женских аналогов, мужские не пользуются такой популярностью, и открывать «досуговый центр» с ними пока совсем не планируется.

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