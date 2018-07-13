Эдуард Безулов: «Узнав сроки лечения Дзагоева, Черчесов сказал: „Будем готовить его к плей-офф“

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» сказал, что штаб команды не допускал мысли о досрочном отъезде с чемпионата мира Алана Дзагоева . Полузащитник получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0), после чего вышел на поле только в 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).

— Почти за 50 дней сборов у нас была только одна мышечная травма — у Алана Дзагоева, — сказал Безуглов. — После нее он был готов тренироваться в общей группе уже на 12-й день. Одна травма мышц за такой срок — очень хороший результат, что говорит об отличной переносимости нагрузок, которые строго рассчитывались и позволили добавлять от игры к игре вплоть до матча с Хорватией.

— В чем особенность повреждения Алана Дзагоева и технологии лечения? Был ли риск того, что игрок раньше времени уедет в отпуск?

— У Алана было повреждение двуглавой мышцы бедра, полученное во время спринта — это классический механизм. Мы в первый же день сделали МРТ, определили объем повреждения, поэтому и смогли достаточно точно спрогнозировать сроки лечения. Ни одной минуты ни у кого не было мысли, что Дзагоев должен уехать. Мы заложили на лечение 10-14 дней, Алан принял наш план, и уже на 12-й день вернулся в общую группу. Станислав Саламович , когда узнал о сроках лечения, сказал только одно: «Отлично, будем готовить его к плей-офф». В лечении было несколько особенностей — это методика лечения самой мышцы, время начала тренировок и объем физиотерапевтического лечения, но самым главным я назвал бы мотивацию и профессионализм футболиста. После возвращения в общую группу ни один из параметров готовности Алана не стал хуже. ( Сергей ЕГОРОВ

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