«Стихиям неподвластны». В полевых условиях на Вологодчине живут юные спасатели со всего Северо-Запада

На территории Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» развернулся полевой лагерь «Юный спасатель». Здесь собрались более ста ребят от 14 до 18 лет со всего Северо-Запада. Будущие спасатели в течение шести дней выполнят сложные испытания профессиональной подготовки и продемонстрируют свою неподвластность стихиям.

12 июля состоялась торжественная церемония открытия сборов будущих сотрудников МЧС . На Вологодчину приехали 11 команд из разных областей СЗФО, в том числе Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Республик Карелии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Всего — 132 будущих спасателя. Вологодскую область представляет команда Вытегорского района.

Ребята соревнуются в командах по трем направлениям — «лагерям»: «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник». Каждый день участников сборов ждут различные испытания. Начинается день с подъема в 6.30 утра. Накануне команды бежали кросс дистанцией в 1 км и прошли анкетирование на тему правил безопасности в определенных условиях.

Далее участников ждут поисково-спасательные операции в техногенных, природных и водных условиях, соревнования по навыкам использования первичных средств пожаротушения и организации быта в полевых условиях. Также пройдут конкурсы пожарных узлов, стенгазет, водные эстафеты и даже скоростное маневрирование беспилотниками.

Состязания продлятся до 17 июля, тогда же состоится торжественная церемония закрытия и награждение победителей. Команда юных спасателей, занявшая первое место, отправятся на Всероссийский этап полевых соревнований «Юный спасатель», который пройдет с 22 по 27 июля здесь же — в центре «Вытегра».