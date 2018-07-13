В столицу Урала летит княгиня Романова 

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна прибудет на Средний Урал для участия в мероприятиях Царских дней.
"Мы ожидаем ее приезда 16 июля. Она прибудет поездом в 10 утра. Запланировано ее участие в божественной литургии. Она будет присутствовать и молиться на ночной службе. В крестный ход они не собирались. И приедут группой паломников на Ганину Яму уже на автобусе 17-го числа", — цитирует РИА «Новости» старшего священника Храма-на-Крови отца Максима Миняйло.
Также в программе визита княгини запланировано посещение Алапаевска в воскресенье и участие в богослужении и освящении храма, передает "Уралинформбюро".
Православный фестиваль «Царские дни», посвященный 100-летию со дня гибели семьи последнего российского монарха Николая II, пройдет с 12 по 21 июля в Екатеринбурге и Свердловской области. Ожидается, что в нем примут участие около 100 тысяч человек.
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