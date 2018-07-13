Малоизвестные бренды беговых кроссовок. Saucony, Hoka, On

Классные кроссовки для бега, о которых вы могли не знать.

Беговые кроссовки не могут жить вечно. Рано или поздно вы пробежите в любимой паре отведённое им количество километров и поймёте, что уже нет той амортизации, нога в кроссовке «гуляет» и дыры в сетке уже никак не зашить. Настало время выбирать новую обувь!

А что если поэкспериментировать и взять не привычные популярные в России бренды, а что-то новенькое? Подождите примерять уже привычные глазу Nike, аdidas или Asics — «Чемпионат» совместно с беговым магазином Stride выбрал ещё пять производителей обуви, которые заслуживают вашего внимания.

Saucony

Крупная и популярная американская компания, первый завод которой появился в 1898 году в штате Пенсильвания. На заре своего существования компания обслуживала спортсменов, военных и космонавтов. В 1977 году журнал Consumer Reports наградил бренд Saucony как производителя лучшей по качеству спортивной обуви. Это помогло компании выйти на более широкий рынок и начать выпускать кроссовки «для всех». Отличительная особенность — протектор «ёлочка», мягкая и износоустойчивая подошва.

Hoka One One Они ярко выделяются на фоне других кроссовок своей огромной подошвой, которая кажется неудобной и тяжёлой, но на самом деле лёгкая и нежная, как зефир. Кроссовки Hoka славятся своей амортизацией и надёжностью, поэтому их рекомендуют для длительных и восстановительных забегов. Фирменная подошва облегает ногу по краям и гарантирует хорошую стабилизацию во время бега. Французское происхождение, быстрое распространение в Америке, а теперь они у нас в России — те, кто бегал в них хоть раз, редко отказываются надеть их снова.

Швейцарские часы и швейцарский нож — образцы качества. То же говорят и про швейцарские кроссовки On. У них необычная подошва из ячеек и продольная амортизация, которые берегут суставы и связки и помогают восстанавливаться после травм. Все ячейки-полусферы работают независимо друг от друга и равномерно распределяют нагрузку по стопе.

Newton

Кроссовки из США, которые поддерживают концепцию «естественного бега», но не снижают толщину подошвы до минимума, а усиливают переднюю часть. За счёт этого кроссовки помогают сохранять энергию во время бега и выдерживать как скоростные, так и длительные пробежки.

Mizuno

Японский производитель уже давно зарекомендовал себя среди профессионалов, но любители по-прежнему обходят его кроссовки стороной, а сам бренд не спешит открывать в России фирменный магазин. Mizuno производит очень технологичные кроссовки: в них точно будет комфортно бегать, без излишеств, а это и нужно тем, кто бегает ради себя и своего здоровья.

Но вообще, бренд при выборе кроссовок не самое важное. Выбирайте просто удобную обувь, в которой и 10-й, и 500-й километр будет комфортным, а как это правильно сделать, читайте в нашем материале.