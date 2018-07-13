Известный радиоведущий введен в состояние комы

Медики решили ввести популярного английского теле— и радиоведущего Ричарда Бэйкона в состояние искусственной комы. Причиной таких мер стало двустороннее воспаление легких.

Источник, близкий к Ричарду пояснил: «Его лечили от пневмонии, но не видели положительных результатов. Внезапно его состояние резко ухудшилось. Было принято решение срочно ввести Бэйкона в медикаментозную кому ради спасения жизни, потому что события развивались очень быстро. Но прошла уже неделя, а врачи до сих пор не знают, как ему помочь».

Ранее сообщалось, что у известного радиоведущего диагностировали двустороннюю пневмонию после того, как мужчину сняли с авиарейса. Пока состояние здоровья позволяло общаться с подписчиками в Твиттере, Ричард сообщил: «Слава Богу, что я заболел в Великобритании (точнее по пути в нее). Меня сняли с самолета на инвалидном кресле. Проклинаю всех помешанных на идеологии политиков, разрушивших систему здравоохранения в США». Последний Твит от 42-летнего Бэйкона был опубликован 5 июля.

Ранее ведущему был поставлен неутешительный диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности, выражающийся в проблемах с восприятием информации и излишней импульсивности. Сейчас родственники Ричарда без ума от беспокойства за его жизнь.