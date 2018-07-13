Ещё
Известный радиоведущий введен в состояние комы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известный радиоведущий введен в состояние комы 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Медики решили ввести популярного английского теле— и радиоведущего Ричарда Бэйкона в состояние искусственной комы. Причиной таких мер стало двустороннее воспаление легких.
Источник, близкий к Ричарду пояснил: «Его лечили от пневмонии, но не видели положительных результатов. Внезапно его состояние резко ухудшилось. Было принято решение срочно ввести Бэйкона в медикаментозную кому ради спасения жизни, потому что события развивались очень быстро. Но прошла уже неделя, а врачи до сих пор не знают, как ему помочь».
Ранее сообщалось, что у известного радиоведущего диагностировали двустороннюю пневмонию после того, как мужчину сняли с авиарейса. Пока состояние здоровья позволяло общаться с подписчиками в Твиттере, Ричард сообщил: «Слава Богу, что я заболел в Великобритании (точнее по пути в нее). Меня сняли с самолета на инвалидном кресле. Проклинаю всех помешанных на идеологии политиков, разрушивших систему здравоохранения в США». Последний Твит от 42-летнего Бэйкона был опубликован 5 июля.
Ранее ведущему был поставлен неутешительный диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности, выражающийся в проблемах с восприятием информации и излишней импульсивности. Сейчас родственники Ричарда без ума от беспокойства за его жизнь.
Russianshowbiz.info: последние новости
«Лифчик надень»: Варнава смутила фанатов Нюта рассказала, почему ушла от Фадеева Игорь Николаев рассказал о разлуке с дочкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев37
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Звезды-ровесники: женщины против мужчин
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение