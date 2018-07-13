Три совета, которые помогут прожить рабочий день без страсса

Жизнь дееспособного человека состоит из цепочки проблем и вопросов, требующих скорейшего решения. Стоит ли задумываться о том, что они создают стрессовую ситуацию для человека, если завтрашний день снова поставит передним сложные задачи. Однозначно стоит, если хотите жить дольше, сохранить здоровье и молодость. Эксперт по антистрессу, директор по персоналу АО «Газпром СтройТЭК Салават» Наталия Ечкалова в нашей рубрике «Сапожник с сапогами» рассказала о способах профилактики стресса, которые сама ежедневно использует. Наталья отвечает на вопросы редактора HR-tv.ru Татьяны Руппель.

— Если честно, в моем понимании стресс, депрессия — это какие-то мифические «болезни». Все это вопрос восприятия: думаешь, что случилась катастрофа — получишь стресс. И наоборот, думаешь: «пустяки, прорвемся» — не получишь стресс. Вы, наверное, со мной не согласитесь?

— Во многом Вы правы, безусловно! Изменив свое отношение к стрессу, можно качественно поменять свою жизнь. При этом у каждого свои индивидуальные инструменты или, если хотите, «пути выхода из стресса».

Например, одноименная методика Михаэля Хильгерта профилактирует стресс, что позволило включить ее в объем услуг по обязательному медицинскому страхованию в Германии. Людям свойственно недооценивать силу влияния на здоровье стрессовых ситуаций. Однако, научно доказано, что стресс является причиной большинства заболеваний. А те, кто говорят: «Пустяки-прорвемся!» — молодцы. Одним из главных приемов борьбы со стрессом является позитивное к нему отношение.

— А есть ли люди, у которых… ну врожденный иммунитет к стрессу что ли? Все им, как с гуся вода? Можно ли воспитать в себе такую непробиваемость?

— Высокий порог чувствительности возможен, но часто люди, находящиеся уже на стадии истощения от стресса, не замечают его. Есть специальные тесты (не говоря уже об анализах крови на уровень гормонов адреналина и кортизола, например), которые позволяют выявить объективный уровень стресса у человека, чтобы понять: он действительно спокоен или уже в депрессивном/подавленном состоянии?

Есть разные траектории переработки стресса. Мы о них знаем, делаем специальные тесты и помогаем людям разобраться с тем, по какой траектории и с какой скоростью они движутся. Как не допустить «зависания» на высоком уровне стресса, что намного опаснее, чем «взорваться» и резко «отпустить» ситуацию. Этому нас научил мастер-тренер методики «Пути выхода из стресса» Михаэль Хильгерт, чью методику мы используем в России уже третий год.

— Говорят, что одним из наиболее эффективных способов выхода из стресса является самовнушение.

— Я не занимаюсь самовнушением, поэтому не хотела бы комментировать. Однако, в управлении стрессом очень важно научиться думать позитивно! У нас не так много негативно окрашенных мыслей, как нам кажется. На самом деле нужно научиться перестать «жевать жвачку» негативных мыслей каждый день, что наш мозг делает на «автопилоте». Для этого нужно практиковать осознанность: я здесь и сейчас! И, конечно, усилием воли приводить себя в позитивное русло.

Есть хорошее упражнение, которое можно делать ежедневно, когда Вы возвращаетесь с работы домой: ответить себе на вопрос «Какие пять моментов дня были сегодня особенно хорошими?». Поверьте, даже если поначалу это упражнение покажется сложным, уже на третий-четвертый раз Вы сможете назвать намного больше, чем только пять удачных событий дня. Таким образом, каждый Ваш день жизни начнет окрашиваться в позитивные, оптимистичные краски.

— Что делать сотруднику, который переоценил влияние стрессовых ситуаций на свое физическое и психологическое состояние, и находится в депрессии? Как выйти из этого состояния?

— Необходимо провести самоанализ (если нет возможности пообщаться с профессиональным коучем или психологом): из какой сферы пришел стресс? Например, сотрудник может быть обеспокоен собственным здоровьем — тут нужно сразу обращаться к врачам, ждать нельзя, так как депрессия только усугубит физическое недомогание. Сотрудника может серьезно беспокоить ситуация на работе или с собственным бизнесом — это хорошая задачка, которую решают лицензированные бизнес-тренеры и коучи, а также частично может помочь Управление персоналом. Наконец, у сотрудника сложности в личной жизни (с партнером, с родителями, с детьми, с друзьями или объектами личной собственности) — тут хорошо пообщаться с другом, не замыкаться в себе, возможно, также с лайф-коучем, заняться эмоциональным интеллектом и медитативными практиками.

— Возможно ли управлять стрессом ведь, по логике, это нечто появляющееся внезапно, не по плану?

— Конечно, стресс на то и стресс (раздражение, напряжение), чтобы появиться внезапно и застать нас врасплох. Но можно быть готовым (прежде всего — физически) к тому, что если стресс случится, он не приведет к инфаркту или инсульту, а Вы точно будете знать, как его переработать. Нужно тренироваться ежедневно и знать свои индивидуальные «пути выхода из стресса».

— Что такое положительный стресс? Как получать именно его?

— Это всего лишь положительная оценка стресса. Ведь само понятие «стресс» имеет отрицательную окраску: будь острожнее, ты напрягся, внешняя среда небезопасна, — вот, какие мысли нам обычно приходят в голову по поводу стрессовой ситуации. Но можно (и нужно!) научиться встречать стресс как возможность! Возможность что-то улучшить в себе, в окружающем мире, в своих отношениях с кем-то. Можно сказать себе: «Ура! Я в стрессе!» И тогда такое отношение даст вам большую энергию для решения сложных задачек, которая подкидывает жизнь.

— Можете дать 3 лайфхака для тех, кто собирается на работу и мечтает прожить этот день без стресса?

— Позвольте, я поделюсь своими способами профилактики стресса. Во-первых, нужна п озитивная настройка на день (5-10 минут в формате медитации или просто разговора с самим собой): я выспалась (даже если это не так, но Вы нарочно формируете у себя это убеждение, чтобы производительность труда не упала на 20%, как при недосыпании и его осознании обычно бывает); я здорова и счастлива; сегодня будет прекрасный день и у меня все получится самым наилучшим образом!

Во-вторых, надо обязательно пройтись с утра на свежем воздухе. Мне повезло, я живу рядом с парком, но даже когда я жила в съемных квартирах, то старалась выбрать жилье рядом с парком, чтобы иметь возможность хоть 15-20 минут пройти пару остановок на свежем воздухе. Гормоны стресса уходят с движением, а кислород, насыщающий мозг, помогает позитивному настрою на день.

Наконец, в-третьих, рекомендую сделать самое неприятное дело с утра, в первые минуты прихода на работу. Для меня это часто — увольнение сотрудника, беседа, которая всегда оставляет грустный след в душе, как бы ты к ней не готовился. Но это нужно делать именно утром! Французы называют это: «сьесть лягушку (живую) с утра». Зато потом весь день пройдет с осознанием, что основная сложность позади. Подключается гормон достижения — дофамин, который позитивно влияет на наше осознание действительности.

— Наталия, спасибо Вам за обстоятельные и очень дельные ответы!

— Желаю Вам только позитивного стресса в жизни!