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Карельскую школьницу поймали за продажей алкоголя
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Карельскую школьницу поймали за продажей алкоголя 

360tv.ru 2 часа назад
Карельская прокуратура выяснила, что в одном из алкогольных магазинов работал 13‐летний ребенок. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального ведомства.
«В соответствии с действующим законодательством, допуск к работам детей, не достигших 14 лет, запрещен, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста», — отмечается в сообщении.
На нарушение обратили внимание правоохранители Лоухского района. Июньская проверка показала, что девочка продавала продукты и пиво, которое сама разливала по бутылкам.
Два должностных лица понесли дисциплинарную ответственность. Прокурор потребовал у владельца магазина устранить нарушения трудового кодекса.
Несовершеннолетний купался на карьере в Уссурийске. В результате он не удержался на воде и утонул. По предварительной информации, у мальчика свело ногу.
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