Карельскую школьницу поймали за продажей алкоголя

Карельская прокуратура выяснила, что в одном из алкогольных магазинов работал 13‐летний ребенок. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального ведомства.

«В соответствии с действующим законодательством, допуск к работам детей, не достигших 14 лет, запрещен, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста», — отмечается в сообщении.

На нарушение обратили внимание правоохранители Лоухского района. Июньская проверка показала, что девочка продавала продукты и пиво, которое сама разливала по бутылкам.

Два должностных лица понесли дисциплинарную ответственность. Прокурор потребовал у владельца магазина устранить нарушения трудового кодекса.

Несовершеннолетний купался на карьере в Уссурийске. В результате он не удержался на воде и утонул. По предварительной информации, у мальчика свело ногу.