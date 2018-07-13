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Корреспонденты «Вести-Воронеж» узнали, работает ли сила любви против суеверий
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Корреспонденты «Вести-Воронеж» узнали, работает ли сила любви против суеверий 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Расписаться в пятницу 13 числа решили 92 воронежские пары.
Никаких суеверий. В Воронеже сегодня заключили брак 92 пары, треть из них — в Коминтерновском ЗАГСе. Расписаться в пятницу 13, говорят молодожёны, ещё один способ доказать силу своих чувств. А вот регистраторы называют и другие причины: прошедший накануне День любви, семьи и верности, завершившийся Петров пост, — православные не играют свадьбы в это время. А также традиционный летний ажиотаж, бронировать место для регистрации в пятницу или субботу нужно чуть ли не за полгода. Настоящий свадебный бум ожидается в августе. Там выпадут красивые цифры — три восьмёрки. Тем не менее, те, кто не испугался мистической даты, видят в ней только хороший знак. — Мы специально выбирали, увидели, что июль, есть пятница 13, решили: почему бы и нет? Наша любовь всё победит. Потомкам расскажем, что поженились в пятницу 13 числа, — рассказали молодожёны Екатерина и Сергей Каширских. — Я не суеверная. Я наоборот верю, что 13 число принесёт счастье. И верить вообще ничему не нужно. Мы выбрали этот день, потому что заранее решили, то что 13 число для нас — лучшая дата. У нас дом расположен — Владимира Невского, 13, моя мама родилась 13 числа, — пояснили молодожёны Анна и Валентин Полунины.
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