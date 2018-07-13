Почти 80 различных ярмарок пройдет в Подмосковье с 13 по 15 июля

Более чем в 40 муниципалитетах Подмосковья с пятницы по 15 июля пройдут около 79 ярмарок, 12 из них тематические, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«На тематических ярмарках в период с 13 по 15 июля будет организовано 475 торговых мест. На всех тематических ярмарках будет организовано музыкальное сопровождение, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы ожидают гостей ярмарок», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

В Химках пройдет ярмарка «Сад-Огород», 60% ассортимента составит сельскохозяйственная продукция. На ярмарке 20-22 июля с 13:00 до 17:00 будет организован мастер-класс, где региональные фермеры расскажут о способах борьбы с насекомыми и вредителями.

15 июля на тематической ярмарке в Зарайске пройдет акция — самый «уДачный день», в рамках которой будет предоставляться дополнительная скидка 10% на все саженцы. Там же будет возможно приобрести дачную\садовую мебель и другие товары для дома.

На ярмарке в Сергиевом Посаде представят девять торговых точек, реализующих рассаду и саженцы, произведенную в Московской области. В большинстве торговых площадок можно будет приобрести садовый инвентарь, саженцы, декоративные кусты, удобрения, льняные изделия, но главной особенностью ярмарок является большой ассортимент фермерской продукции по ценам от производителя.

Представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели Московской, Рязанской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Тамбовской, Волгоградской областей представят для реализации выпечку, мед и продукты пчеловодства, колбасы, мясные изделия, молочную продукцию, овощи, фрукты, соленья, деликатесы, покровские пряники и многое другое.