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Свыше 70 ярмарок откроются в Подмосковье в выходные
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Свыше 70 ярмарок откроются в Подмосковье в выходные 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Более 70 различных ярмарок откроются в Подмосковье в ближайшие выходные, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 13 июля.
«На тематических ярмарках в период с 13 по 15 июля будет организовано 475 торговых мест. На всех тематических ярмарках будет организовано музыкальное сопровождение, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы ожидают гостей ярмарок», —рассказал Посаженников.
По его словам, помимо подмосковных препринимателей, свою продукцию представят фермеры Рязанской, Липецкой, Смоленской, Новгородской, Тамбовской, Волгоградской областей. Кроме того, на ярмарках можно будет купить не только колбасы, сыры, выпечку, но и рассаду.
Так, на ярмарке в Сергиевом Посаде будут работать девять торговых точек, реализующих саженцы. В большинстве торговых площадок можно будет приобрести садовый инвентарь.
В начале июля Посаженников сообщил, что в этом месяце запланировано свыше 200 ярмарок. Полный перечень представлен на сайте профильного ведомства. Летом в Московской области традиционно проходит много ярмарок. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости поддержки фермерских хозяйств.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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