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Ирина Шейк о семейной жизни с Брэдли Купером: «Я нормальный человек»
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Ирина Шейк о семейной жизни с Брэдли Купером: «Я нормальный человек» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
32-летняя российская супермодель Ирина Шейк дала новое интервью британской газете Evening Standard и в нем неожиданно приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью.
Обычно Ирина Шейк и Брэдли Купер не делятся с журналистами и поклонниками подробностями своих отношений, к тому же они лишь недавно впервые открыто вышли вместе в свет. Но на днях супермодель все же нарушила собственное правило — в интервью британской газете Evening Standard она дала понять, что в ее семье царит гармония.
«В свободное от работы время я живу как нормальный человек», — коротко, но ясно прокомментировала Ирина.
Кстати, на обложке издания Ирина предстала в ярком и сексуальном купальнике, а в беседе с редактором рассказала, что спокойно относится к подобным откровенным фото: «Я не снимаюсь топлес — это мое личное решение. Но если меня попросят обнажиться и мне нравится проект, соглашусь раздеться. Я воспринимаю такие съемки как искусство».
Фото: Sonia Moskowitz / Global Look Press, East News, Instagram
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