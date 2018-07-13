После отпуска Наташа Королева предстанет перед фанатами в новом образе

Певица Наташа Королёва решила совместить приятное с полезным. Отработав концерт в Туапсе, звезда, привыкшая к отдыху на заграничных курортах, решила понежиться на российском побережье. Благо погода позволяет: столбик термометра здесь превышает тридцать градусов, да и вода в море уже прогрелась!

В Туапсе Королёва приехала вместе с Тарзаном. В последнее время супруга «Русалки» то и дело преследуют неприятности. Например, недавно у него слетел целый гастрольный тур. Сергей считает, что всему виной — недобросовестные организаторы, которые не выполнили своих обязательств. Те в свою очередь жалуются: зрители не раскупили билеты на спектакли с его участием.

Чтобы отвлечь любимого от переживаний, Королёва устроила ему роскошную экскурсионную программу. Они вместе побывали в местечке, где варят пиво, а потом отправились в местный дельфинарий. Звездная пара с нескрываемым удовольствием плескалась в воде вместе с дельфинами. Певица призналась: такого восторга, как от общения с этими морскими животными, она не испытывала уже давно.

— Эмоции, которые получаешь от общения с дельфинами, лучше всего передают наши улыбки и щенячий восторг глаз! — говорит артистка.

Отдыху Королёвой не помешал даже Игорь Николаев . Во время плавания в бассейне в зале неожиданно включили знаменитый дуэт Наташи с бывшим мужем. Когда Королёва запела, дельфины неожиданно стали ей подпевать. Такого артистка не ожидала и расхохоталась.

В Туапсе Наташа загорала и купалась в течение нескольких дней. Отдыхающие отметили: Наташа, несмотря на то, что недавно отметила 45-летие, находится в отличной форме: ни грамма лишнего веса. «Русалка» уверяет: это все благодаря Тарзану, который не дает ей поблажек.

— Сергей часто меня просит: пожалуйста, не превращайся в тетку! — говорит певица. — Приходится выполнять его просьбу. В холодильнике у нас мышь повесилась: я слежу за своим рационом, а еще занимаюсь спортом — без этого никуда.

Сейчас Королёва уже вернулась в Москву — в ближайшее время ей предстоит серьезная подготовка к грядущему концерту в Кремле. Певица обещает фанатам множество сюрпризов. В Кремле Наташа предстанет обновленной: совсем недавно звезда сделала себе новые зубы. Установила ультратонкие виниры, изготовленные из немецкой керамики. Королёвой пообещали: они максимально сохранят здоровые ткани собственных зубов и при этом восстановят безупречность улыбки. Результатом артистка довольна.

— Я сделала это не моды ради, а по показанию врача, — говорит певица. — И очень довольна.