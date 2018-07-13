Ещё
После отпуска Наташа Королева предстанет перед фанатами в новом образе
Далее:
Читайте также:
Ещё

После отпуска Наташа Королева предстанет перед фанатами в новом образе 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Певица Наташа Королёва решила совместить приятное с полезным. Отработав концерт в Туапсе, звезда, привыкшая к отдыху на заграничных курортах, решила понежиться на российском побережье. Благо погода позволяет: столбик термометра здесь превышает тридцать градусов, да и вода в море уже прогрелась!
В Туапсе Королёва приехала вместе с Тарзаном. В последнее время супруга «Русалки» то и дело преследуют неприятности. Например, недавно у него слетел целый гастрольный тур. Сергей считает, что всему виной — недобросовестные организаторы, которые не выполнили своих обязательств. Те в свою очередь жалуются: зрители не раскупили билеты на спектакли с его участием.
Чтобы отвлечь любимого от переживаний, Королёва устроила ему роскошную экскурсионную программу. Они вместе побывали в местечке, где варят пиво, а потом отправились в местный дельфинарий. Звездная пара с нескрываемым удовольствием плескалась в воде вместе с дельфинами. Певица призналась: такого восторга, как от общения с этими морскими животными, она не испытывала уже давно.
— Эмоции, которые получаешь от общения с дельфинами, лучше всего передают наши улыбки и щенячий восторг глаз! — говорит артистка.
Отдыху Королёвой не помешал даже Игорь Николаев. Во время плавания в бассейне в зале неожиданно включили знаменитый дуэт Наташи с бывшим мужем. Когда Королёва запела, дельфины неожиданно стали ей подпевать. Такого артистка не ожидала и расхохоталась.
В Туапсе Наташа загорала и купалась в течение нескольких дней. Отдыхающие отметили: Наташа, несмотря на то, что недавно отметила 45-летие, находится в отличной форме: ни грамма лишнего веса. «Русалка» уверяет: это все благодаря Тарзану, который не дает ей поблажек.
— Сергей часто меня просит: пожалуйста, не превращайся в тетку! — говорит певица. — Приходится выполнять его просьбу. В холодильнике у нас мышь повесилась: я слежу за своим рационом, а еще занимаюсь спортом — без этого никуда.
Сейчас Королёва уже вернулась в Москву — в ближайшее время ей предстоит серьезная подготовка к грядущему концерту в Кремле. Певица обещает фанатам множество сюрпризов. В Кремле Наташа предстанет обновленной: совсем недавно звезда сделала себе новые зубы. Установила ультратонкие виниры, изготовленные из немецкой керамики. Королёвой пообещали: они максимально сохранят здоровые ткани собственных зубов и при этом восстановят безупречность улыбки. Результатом артистка довольна.
— Я сделала это не моды ради, а по показанию врача, — говорит певица. — И очень довольна.
ИД «Собеседник»: последние новости
Более 300 нигерийцев, обманутые аферистами, не могут вылететь из Москвы В Москве задержали дебошира, избившего польского дипломата в самолете Твердая пища помогает младенцам крепче спать по ночам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские женщины могут шокировать иностранцев37
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно6
Звезды-ровесники: женщины против мужчин
Боня откровенно рассказала о разрыве с любимым9
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение