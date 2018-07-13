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«Я ее отмою, вставлю зубы, и будет мне служить»: Света Яковлева
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«Я ее отмою, вставлю зубы, и будет мне служить»: Света Яковлева 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Московская тусовщица с незабываемой улыбкой обрела счастье в личной жизни на телешоу.
Пятница, 13-е, на СТС Love обещает быть по-настоящему жаркой. Именно в этот день в шоу «Сердца за любовь» на поиски своей любви придет светская львица-фрик Света Яковлева.
Странные наряды, нелепый макияж, огромное количество бижутерии и отсутствие передних зубов — все это главные спутники Светы. Неудивительно, что выпуск с ее участием телезрители увидят именно в пятницу, 13-го!
Несмотря на свой шокирующий внешний вид, девушка покинула студию не одна. Ее спутником стал начинающий певец Миша Майер. Молодой человек сразу же изъявил желание продолжить знакомство со Светой после съемок.
Миша Майер: «Конечно же, когда я вышел, не мог не обратить внимания на эту девушку. Она привлекла меня своими стразами, пайетками, блеском. Я ее отмою, вставлю зубы, и будет мне служить».
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