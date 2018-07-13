Вы vs спорт: советы тренера, как полюбить зал

Персональный тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) рассказала, с каких упражнений начинать день, чем и как правильно себя поощрять и почему важно найти компанию для похода в зал.

Совет №1: делайте утреннюю гимнастику

Не нужно вскакивать с кровати, надевать кроссовки и бежать 5 км по парку. Нет, если чувствуете в себе силы — пожалуйста. Только сначала выпейте стакан воды, съешьте что-нибудь легкое и подождите 30 минут. Сделайте несколько простых упражнений на растяжку. Уделите внимание суставам. После этого сделайте планку. Хорошее упражнение на все группы мышц. Начните с 30 секунд, постепенно увеличивая время. Потом можно добавить динамику. Не нагружайте себя со старта. Вы не должны испытывать сильный дискомфорт, иначе желание действительно пропадет.

Совет №2: не забывайте себя благодарить

Практика показывает: поощрение работает и со взрослыми, и с детьми. Тем, кто хочет похудеть, психологи рекомендуют устраивать читмилы — дни, когда можно со спокойной совестью есть «запрещенку». Когда перед вами не стоит цели снижения веса, в качестве поощрения выберите что-то. Формулировка может быть следующей: «Если не пропущу ни одну тренировку, куплю себе новую фарфоровую чашку в воскресенье».

Совет №3: ставьте реальные цели

Не нужно сразу ставить перед собой глобальные цели: сесть на шпагат, накачать 8 «кубиков» пресса или «бразильскую» попу. Если по каким-то причинам достичь их не получится, это может сильно демотивировать. Вы можете дотянуться до пальцев ног? Нет? Через две недели сможете, при условии регулярных тренировок.

Совет №4: найдите единомышленников

Не зря же сейчас столько проектов, в которых люди худеют «коллективно». Чужие успехи — лучший мотиватор. Когда ты видишь, что другие могут, сомнений в своих силах не остается. Когда занимаетесь без тренера, берите с собой подругу. Контролируйте и подбадривайте друг друга. Найти единомышленника с такими же целями — это действительно важно.

Совет №5: выберите физическую активность, которая вам нравится

Кто-то любит соленое, кто-то — сладкое. Не нравится тягать гантели? Сходите на функциональный тренинг, попробуйте пилатес или танцы с силовым блоком. Занятия должны приносить удовольствие. Это не «каторга», а возможность расслабиться — с таким настроением нужно приходить на тренировку.

Совет №6: выберите образец для подражания

Спорт — не тот случай, когда не нужно творить кумиров. Найдите образец для подражания с идеальной фигурой — в век Instagram сделать это совсем не сложно. Заходите в аккаунт при малейшем желании прогулять тренировку.