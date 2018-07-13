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В Югре сальмонеллёз внёс изменения в меню жителей региона
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В Югре сальмонеллёз внёс изменения в меню жителей региона 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Жителям Югры стоит временно отказаться от сырых яиц и внимательней следить за готовностью куриного мяса. На днях в окружном Роспотребнадзоре подвели итоги первого полугодия 2018 года по распространению сальмонеллёзной инфекции.
В первые 6 месяцев 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы 334 случая сальмонеллёзной инфекции. По словам специалистов ведомства, серьёзных причин для беспокойства у горожан нет. Эпидемии не предвидется. Этот показатель заболеваемости ниже многолетних значений почти в 2 раза.
Однако, благополучно не во всех районах. Тревожные сигналы поступают из Ханты-Мансийска, Мегиона, Когалыма, Нижневартовска, Нижневартовского района, Сургута и Югорска. Там наблюдается превышение общеокружного показателя. Куриная продукция в этих муниципалитетах требует длительной термической обработке перед употреблением в пищу.
Источник фотографии: flexjobs.com
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