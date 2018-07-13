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Слава и деньги разрушили жизнь исполнителя хита Never Gonna Give You Up
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Слава и деньги разрушили жизнь исполнителя хита Never Gonna Give You Up 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский поп-певец Рик Эстли, наиболее известный по песне Never Gonna Give You Up, признался, что слава и деньги, свалившиеся на него в 21 год, разрушили отношения с друзьями и родственниками. Его слова передает The Sun в пятницу, 13 июля.
«В 20 лет люди пытаются понять, кто они и чем хотят заниматься, а моя жизнь просто взорвалась. Я перевыполнил план. Я помню, что в юности хотел Ferrari. К 21 году я мог купить сразу несколько Ferrari», — рассказал Эстли.
По его словам, певец потерял всякий интерес к саморазвитию: «Я постоянно думал о том, что я младший в семье с четырьмя детьми, и неправильно, что я уже всего достиг в жизни».
«Я из тех людей, который найдут, из-за чего расстроиться, даже когда дела идут в гору», — отметил Эстли.
Композиция Рика Эстли Never Gonna Give You Up вышла в 1987 году и стала хитом, пробыв на вершине британских чартов пять недель. В 2007-м песня превратилась в интернет-мем «рикроллинг», когда жертве вместо ссылки на нужную ему страницу подсовывают клип на эту песню. К «рикроллингу» прибегали, в частности, создатели сериала «Мир Дикого Запада» и мультсериала «Рик и Морти».
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