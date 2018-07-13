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Москва глазами звезд: Марк Тишман прогулялся по Патриаршим прудам
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Москва глазами звезд: Марк Тишман прогулялся по Патриаршим прудам 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Марк Тишман как местный житель знает про район буквально все. Где самый вкусный кофе, и в каком магазине можно купить любимые продукты, когда приехал с гастролей.
Подробности — в репортаже Александры Сергомасовой.
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