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Отец рассказал подробности о спасении тайских футболистов из пещеры
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Отец рассказал подробности о спасении тайских футболистов из пещеры 

360tv.ru 1 час назад
Операция по спасению подростков из тайской пещеры Тхам‐Луанг завершилась 10 июля. Как рассказали Reuters родители пострадавших, они планировали обследовать гору не дольше часа, а застряли там на 18 дней.
«Он сказал мне, что они отправились играть в пещеру как только закончили тренировку. Они думали, что у них будет только час», — сказал Банпот Корнчам, отец 13-летнего футболиста «Диких Кабанов».
Как рассказали молодые спортсмены, они едва зашли, когда наводнение, внезапно, заблокировало обратный путь. Сейчас команда остается в больнице. Они просидели девять дней на собственных припасах и питьевой воде со сталактитов, без света и в тишине. Британские драйверы обнаружили их лишь 2 июля.
14‐летний школьник Адул Сэм‐он помог водолазам спасти застрявших в затопленной тайской пещере. Он оказался единственным членом детской команды, знавшим английский язык, благодаря чему координировал действия спасателей.
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