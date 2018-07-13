Отец рассказал подробности о спасении тайских футболистов из пещеры

Операция по спасению подростков из тайской пещеры Тхам‐Луанг завершилась 10 июля. Как рассказали Reuters родители пострадавших, они планировали обследовать гору не дольше часа, а застряли там на 18 дней.

«Он сказал мне, что они отправились играть в пещеру как только закончили тренировку. Они думали, что у них будет только час», — сказал Банпот Корнчам, отец 13-летнего футболиста «Диких Кабанов».

Как рассказали молодые спортсмены, они едва зашли, когда наводнение, внезапно, заблокировало обратный путь. Сейчас команда остается в больнице. Они просидели девять дней на собственных припасах и питьевой воде со сталактитов, без света и в тишине. Британские драйверы обнаружили их лишь 2 июля.

14‐летний школьник Адул Сэм‐он помог водолазам спасти застрявших в затопленной тайской пещере. Он оказался единственным членом детской команды, знавшим английский язык, благодаря чему координировал действия спасателей.