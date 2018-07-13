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Подростки рассказали, на что потратили бы миллион рублей за 24 часа
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Подростки рассказали, на что потратили бы миллион рублей за 24 часа 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Ответы молодых людей удивили своим разнообразием.
YouTube-канал «Культурный папа» провел новый опрос среди обычных подростков на улицах города — и выяснил, на что нынешняя молодежь потратила бы миллион рублей, если бы на это было дано лишь 24 часа.
Ответы подростков удивили интервьюера своим разнообразием. Так, некоторые подростки сообщили, что часть средств направили бы на благотворительность; многие выразили желание помочь материально своим родителям; а некоторые откровенно признались, что потратили бы деньги на себя (одежду, хобби, развлечения). Нашлись и те, кто вложил бы заветный миллион в бизнес или криптовалюту.
Одна из девушек отметила, что миллион рублей — не слишком внушительная сумма:
Поскольку к слову «миллион» добавилось слово «рублей»… Раз это всего лишь миллион рублей… Это не мало, но это и не много… Я бы собрала всю свою семью и отправилась бы в путешествие.
Некоторые подростки выразили желание приобрести участок в Подмосковье, средство передвижение (автомобиль, мотоцикл или профессиональный самокат), а кое-кто заявил, что для начала посоветовался бы с родителями о трате крупной суммы.
Самый популярный ответ: «Я бы купил кучу шмоток»,
— подытожил блогер YouTube-канала «Культурный папа».
Фото: Instagram
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