День металлурга в Орле отметят мастер-классами, дефиле и концертом

Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает орловцев отпраздновать День металлурга, который ежегодно отмечается 15 июля.

С 15.00 в фойе центра будут открыты выставки прикладного искусства и славянской обережной одежды. Каждый желающий сможет примерить её и поучаствовать в дефиле. Также будут работать площадки с разнообразными мастер-классами и викторинами.

В 16.00 гости праздника могут спеть любимые песни с народными коллективами «Металлурга», а для детей на улице организуют конкурс рисунков на асфальте.

В это же время откроются спортивные площадки — фитнес, йога и танцы. Девушку смогут обучится курсу «Летнего макияжа».

С 17.00 будет работать «Открытый микрофон», спеть в который сможет каждый желающий. А в 18.00 состоится праздничный концерт. Хедлайнером вечера станет певица Ольга Норд из Москвы.