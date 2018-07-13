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День металлурга в Орле отметят мастер-классами, дефиле и концертом
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День металлурга в Орле отметят мастер-классами, дефиле и концертом 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает орловцев отпраздновать День металлурга, который ежегодно отмечается 15 июля.
С 15.00 в фойе центра будут открыты выставки прикладного искусства и славянской обережной одежды. Каждый желающий сможет примерить её и поучаствовать в дефиле. Также будут работать площадки с разнообразными мастер-классами и викторинами.
В 16.00 гости праздника могут спеть любимые песни с народными коллективами «Металлурга», а для детей на улице организуют конкурс рисунков на асфальте.
В это же время откроются спортивные площадки — фитнес, йога и танцы. Девушку смогут обучится курсу «Летнего макияжа».
С 17.00 будет работать «Открытый микрофон», спеть в который сможет каждый желающий. А в 18.00 состоится праздничный концерт. Хедлайнером вечера станет певица Ольга Норд из Москвы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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