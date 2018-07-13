4-летняя дочь Тимати сделала тату-веснушки на лице и готова к съемкам в кино

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса изменила образ — у нее появилась россыпь веснушек.

Серию фото с нарисованными веснушками опубликовала в Instagram бабушка Алисы — Симона. Девочка с удовольствием позировала перед камерой и изображала разные настроения — мама Тимати то ли в шутку, то ли всерьез намекает на большое кинобудущее маленькой Алисы.

— подписала кадры Симона.

Но пока вместе с бабушкой Алиса целеустремленно занимается другим искусством — не актерским мастерством, а балетом. Фото и видео с тренировок Симона регулярно публикует в Instagram, собирая тысячи лайков. А тебе когда-нибудь хотелось сделать перманентные веснушки?

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Фото:Instagram