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4-летняя дочь Тимати сделала тату-веснушки на лице и готова к съемкам в кино
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4-летняя дочь Тимати сделала тату-веснушки на лице и готова к съемкам в кино 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса изменила образ — у нее появилась россыпь веснушек.
Серию фото с нарисованными веснушками опубликовала в Instagram бабушка Алисы — Симона. Девочка с удовольствием позировала перед камерой и изображала разные настроения — мама Тимати то ли в шутку, то ли всерьез намекает на большое кинобудущее маленькой Алисы.
— подписала кадры Симона.
Но пока вместе с бабушкой Алиса целеустремленно занимается другим искусством — не актерским мастерством, а балетом. Фото и видео с тренировок Симона регулярно публикует в Instagram, собирая тысячи лайков. А тебе когда-нибудь хотелось сделать перманентные веснушки?
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Фото:Instagram
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