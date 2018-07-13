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Четырехлетней дочери Тимати изуродовали лицо
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Четырехлетней дочери Тимати изуродовали лицо 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Дочь рэпера Тимати Алиса умилила поклонников образом «Пеппи Длинныйчулок». Девочке сделали искусственные веснушки.
Мама рэп-исполнителя Симона опубликовала в своем Instagram свежее фото четырехлетней внучки. На щеках и носу девчушки виднеется посыпь крошечных точек — переводных тату-веснушек. Подобный временный рисунок на лице настоящий писк моды этим летом, особенно среди детей и подростков.
"Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссеров присылайте на адрес…😜👧 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", «Ну и веснушки, мне бы такие!)) », лукаво подписала снимок Симона. Пользователи Сети согласились со звездной бабушкой: малышке действительно отлично подошло бы амплуа героини Астрид Линдгрен.
"Ха ха красотка! Эта роль точно ее😗", «Недавно узнала, что щас процедура оказывается такая есть по рисованию веснушек:)) у моей дочки сами высыпаются весной, пришлось объяснить, что тебя видимо солнышко любит)) а осенью сходят))», «Ооочень подходит на эту роль!», "👍👏👏👏😍 Будем держать кулачки! Настоящая артистка!" — писали пользователи Сети.
Отметим, что звездный отец очень балует свою наследницу. Недавно он подарил Алисе огромный перстень с камнем в форме сердца. Трогательное семейное видео опубликовала на своей странице мать звезды Симона Юнусова. Некоторые поклонники пришли к выводу, что изначально украшение приобреталось рэпером для Анастасии Решетовой. Однако после расставание кольцо подогнали по размеру, и артист вручил презент наследнице.
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