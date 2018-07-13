Протеже Михалкова прочат кресло Говорухина

После смерти Станислава Говорухина основным кандидатом на пост председателя думского комитета по культуре является Елена Ямпольская . Журналист, театральный критик и главный редактор газеты «Культура» известна своими яркими, практически одиозными высказываниями. Официально кандидатуру определят после того, как пройдёт 40 дней со смерти режиссёра. А пока News.ru разобрался, чем же так знаменательна Ямпольская.

Елена Ямпольская родилась в Москве в 1971 году. Она закончила театроведческий факультет ГИТИСа. За свою карьеру успела поработать в газете «Советская культура», возглавить отдел культуры в изданиях «Русский курьер», «Известия» и « Новые Известия ».

В 2016 году уже в статусе главного редактора газеты «Культура» Ямпольская баллотировалась в Госдуму . Журналистка возглавила региональную группу партии «Единая Россия» по Курганской и Челябинской областям. По информации СМИ, продвижением Ямпольской занимался режиссёр Никита Михалков.

Главный редактор газеты «Культура», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Елена Ямпольская (справа) на пленарном заседании Государственной думы

Сейчас Ямпольская — зампред комитета Госдумы по делам национальностей, член президиума совета по культуре при президенте и Общественного совета при Минобре , а также секретарь Союза кинематографистов России. Информация о связи Ямпольской с Михалковым подтверждается и тем фактом, что у газеты «Культура» есть приложение — журнал «Свой», который выпускает режиссёр. В качестве кинокритика Ямпольская не раз защищала работы Михалкова от нападок. Например, в 2010 году она написала статью под заголовком «Обыкновенный фашизм», где разбирала, кто и почему выступает против нового фильма режиссёра «Предстояние».

Пять пудов секса

Ямпольская не раз высказывала своё мнение о культуре в России. Последнее яркое утверждение о её нынешнем состоянии журналистка озвучила на программе Михаила Швыдкого : «В чём мы катастрофически потеряли за последние 20-25 лет — это во вкусе, конечно. Более того, очень много продукта рассчитано специально на дурновкусие, воспитывает его.

У нас проблема в том, что сейчас практически нет художников, которые способны чужую боль ощущать как свою. Есть те, кто расчёсывает болевые точки, чтоб они, как язвы, эффектно смотрелись. Есть те, кто притупляет их самыми примитивными средствами».

При всём трепетном отношении Ямпольской к культуре, основная претензия, которую ей предъявляют уже несколько лет — её книга о сексе и взаимоотношении полов «Гимн настоящей стерве, или Я у себя одна», изданная 14 лет назад. Из аннотации к книге: «…здесь будет всё. И дневниковая откровенность, и пять пудов секса, и несчастная любовь, и всё, что волнует сегодня независимую тридцатилетнюю женщину. Я предлагаю вам мою личную историю и пытаюсь разобраться в своих проблемах, но, может быть, они не только мои? Эта книга — о поисках женского счастья после тридцати».

Главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская в ресторане «Мажестик»

Из-за возможного назначения Ямпольской на пост председателя комитета по культуре, в соцсетях вновь стали осуждать её личный сексуальный опыт, вновь и вновь цитируя фразы: «Каюсь, у меня было немало романов с женатыми мужчинами. Преимущественно несерьезных, чисто постельных, ради взаимного удовольствия. Все мои любовники признавались, что секс с законной супругой у них отсутствует или никуда не годится. Таким образом, с юных лет я стала задумываться об особенностях супружеского секса в России — предмета не менее странного, чем мед у Винни-Пуха. Секс, если есть, то его сразу нет». Более того, региональные издания начали публиковать статьи о Ямпольской под заголовками, вроде «Депутат Госдумы от Челябинской области призналась в беспорядочных половых связях».

Христианка защищает Сталина

Несмотря на подобные откровения о своей личной жизни Ямпольская неоднократно подчёркивала, что она православная христианка. С 2012 года её газета «Культура» стала выходить с новым подзаголовком — «Духовное пространство русской Евразии».

В 2007 году в одной из своих статей, журналистка написала: «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая сила — Бог. Вторая — Сталин». Позднее она защищала патриарха Кирилла, которому вручили премию «за непорочное исчезновение часов». Ямпольская сравнила это с детоубийством: «Оскорбление патриарха на » Серебряном дожде » и убийство пятилетнего мальчика во Владимирской области — события из одной цепочки».

Помимо патриарха Ямпольская отстаивала честь Иосифа Сталина. К 60-летию со дня смерти генсека главред «Культуры» опубликовала статью с заголовком «Трудно быть богом». В публикации Ямпольская заявила, что Сталин «был послан, чтобы Россия сохранилась на мировой карте».

Вместо эпилога

Если Ямпольскую изберут новым председателем комитета по культуре, то ей предстоит разрабатывать важные для отрасли документы.